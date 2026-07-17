«Πέτα ψηλά, λαμπρό μας αστέρι»: Λευκά μπαλόνια στον ουρανό της Σάμου από τους φίλους της Άννας-Μαρίας που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη
«Πέτα ψηλά, λαμπρό μας αστέρι»: Λευκά μπαλόνια στον ουρανό της Σάμου από τους φίλους της Άννας-Μαρίας που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη
Οι παιδικοί της φίλοι από τον τόπο καταγωγής του πατέρα της, μη μπορώντας να βρεθούν στην κηδεία της αδικοχαμένης παίκτριας του ΠΑΟΚ, την αποχαιρέτησαν με έναν συγκλονιστικό επικήδειο
Στη θλίψη είναι βυθισμένη η Θεσσαλονίκη μετά τον θάνατο της 15χρονης παίκτριας του ΠΑΟΚ, Άννα-Μαρία σε τραγικό τροχαίο πριν λίγες μέρες. Οι φίλοι της, από την Σάμο, τόπο καταγωγής του πατέρα της, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν στην κηδεία της άτυχης κοπέλας, θέλησαν να την αποχαιρετήσουν με τον δικό τους τρόπο.
Αφού εκφώνησαν έναν ιδιαίτερα συγκινητικό επικήδειο, όπως αναφέρει το rthess.gr άφησαν λευκά μπαλόνια να πετάξουν ψηλά στον ουρανό, για να τιμήσουν τη μνήμη της καλής τους φίλης που περνούσε μαζί τους τα καλοκαίρια της.
Φέτος και για τα επόμενα χρόνια δεν θα σε περιμένουμε να έρθεις, όμως πάντα κάτι μέσα μας θα σε περιμένει… Σήμερα έγινες νυφούλα δεν μπορέσαμε να παρευρεθούμε να σε δούμε συγνώμη. Ήσουν πάντα γελαστή, η χαρά της παρέας, μας έκανες πάντα να γελάμε. Σήμερα δεν έφυγες μόνο εσύ αλλά έφυγε ένα κομμάτι από εμάς, τους φίλους σου, την οικογένειά σου, τις συμπαίκτες σου, τους συγγενείς σου…Τα καλοκαίρια δεν θα είναι πια όπως παλιά θα υπάρχει μία απώλεια που θα πρέπει να την γεμίζουμε με χαρά. Έφυγες τόσο άδοξα και άδικα τόσο νωρίς που δεν πρόλαβες να εκπληρώσεις τα όνειρα σου. Πετα ψηλά λαμπρό μας αστέρι να φωτίζεις τον ουρανό όπως είναι και η ψυχή σου. ΔΕ ΘΑ ΣΕ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ΠΟΤΕ…ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ…️
Οι φίλοι σου
Νικολετα Μαργαρωνη
Μαριτινα Μαργαρωνη
Λυδια Δελογλου
Ανναμαρια Μαραγκού
Μαριος Χαριλαου
Αφού εκφώνησαν έναν ιδιαίτερα συγκινητικό επικήδειο, όπως αναφέρει το rthess.gr άφησαν λευκά μπαλόνια να πετάξουν ψηλά στον ουρανό, για να τιμήσουν τη μνήμη της καλής τους φίλης που περνούσε μαζί τους τα καλοκαίρια της.
Ο συγκινητικός επικήδειος«Σήμερα σε αποχαιρετήσαμε με τον δικό μας τρόπο στη Σάμο, εδώ που είχες περάσει όλα τα παιδικά καλοκαιρινά σου χρόνια. Ήμασταν μικρά, παίζαμε στις κούνιες, τρέχαμε, γελάγαμε, δεν είχαμε έννοιες. Περιμέναμε πώς και πώς το επόμενο καλοκαίρι για έρθεις να κάνουμε τα ίδια. Πέρσι όταν έφυγες κλαίγαμε όλοι πάρα πολύ χωρίς λόγο, σε αγκαλιάσαμε τόσο σφιχτά λες και ξέραμε ότι είναι η τελευταία φορά που θα σε βλέπαμε, οι τελευταίες στιγμές μας, τα τελευταία γέλια μας, τα τελευταία δάκρυα μας…
Φέτος και για τα επόμενα χρόνια δεν θα σε περιμένουμε να έρθεις, όμως πάντα κάτι μέσα μας θα σε περιμένει… Σήμερα έγινες νυφούλα δεν μπορέσαμε να παρευρεθούμε να σε δούμε συγνώμη. Ήσουν πάντα γελαστή, η χαρά της παρέας, μας έκανες πάντα να γελάμε. Σήμερα δεν έφυγες μόνο εσύ αλλά έφυγε ένα κομμάτι από εμάς, τους φίλους σου, την οικογένειά σου, τις συμπαίκτες σου, τους συγγενείς σου…Τα καλοκαίρια δεν θα είναι πια όπως παλιά θα υπάρχει μία απώλεια που θα πρέπει να την γεμίζουμε με χαρά. Έφυγες τόσο άδοξα και άδικα τόσο νωρίς που δεν πρόλαβες να εκπληρώσεις τα όνειρα σου. Πετα ψηλά λαμπρό μας αστέρι να φωτίζεις τον ουρανό όπως είναι και η ψυχή σου. ΔΕ ΘΑ ΣΕ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ΠΟΤΕ…ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ…️
Οι φίλοι σου
Νικολετα Μαργαρωνη
Μαριτινα Μαργαρωνη
Λυδια Δελογλου
Ανναμαρια Μαραγκού
Μαριος Χαριλαου
Ζαφειρο Αργυρου
Νίκος Μιχαλαινας
Γιώργος Μωραϊτης
Χρήστος Κότσιρας»
Σημειώνεται πως η Άννα Μαρία επέβαινε σε μηχανή μαζί με τον πατέρα της όταν υπήρξε σύγκρουση με απορριμματοφόρο με αποτέλεσμα η 15χρονη να χάσει τη ζωή της.
Νίκος Μιχαλαινας
Γιώργος Μωραϊτης
Χρήστος Κότσιρας»
Σημειώνεται πως η Άννα Μαρία επέβαινε σε μηχανή μαζί με τον πατέρα της όταν υπήρξε σύγκρουση με απορριμματοφόρο με αποτέλεσμα η 15χρονη να χάσει τη ζωή της.
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