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Λεωφορείο συγκρούστηκε με τρόλεϊ στην Πανεπιστημίου, 4 ελαφρά τραυματίες, δείτε βίντεο
Λεωφορείο συγκρούστηκε με τρόλεϊ στην Πανεπιστημίου, 4 ελαφρά τραυματίες, δείτε βίντεο
Μεγάλο μποτιλιάρισμα στο σημείο- Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της στάσης Μετρό Πανεπιστήμιο
Τροχαίο σημειώθηκε πριν λίγη ώρα στο κέντρο της Αθήνας, όταν συγκρούστηκε λεωφορείο με τρόλεϊ στην οδό Πανεπιστημίου με αποτέλεσμα των ελαφρύ τραυματισμό 4 ατόμων.
Λόγω του τροχαίου, παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων.
Συγκεκριμένα, το λεωφορείο συγκρούστηκε με τρόλεϊ στο ύψος της στάσης Μετρό Πανεπιστήμιο. Όπως φαίνεται σε βίντεο το παρμπρίζ του τρόλεϊ έχει ραγίσει.
Λόγω του τροχαίου, παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων.
Συγκεκριμένα, το λεωφορείο συγκρούστηκε με τρόλεϊ στο ύψος της στάσης Μετρό Πανεπιστήμιο. Όπως φαίνεται σε βίντεο το παρμπρίζ του τρόλεϊ έχει ραγίσει.
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