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Η νέα βιτρίνα των διακινητών: Παριστάνουν τους ντελιβεράδες για να μεταφέρουν ανενόχλητοι τα ναρκωτικά
Η νέα βιτρίνα των διακινητών: Παριστάνουν τους ντελιβεράδες για να μεταφέρουν ανενόχλητοι τα ναρκωτικά
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της πρακτικής αποτελεί μία υπόθεση που αποκάλυψαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ Βορειοανατολικής Αττικής στην Πεύκη
Με τις στολές γνωστών πλατφορμών διανομής, τα θερμικά κουτιά στις μηχανές και τις συνεχείς μετακινήσεις στους δρόμους, κυκλοφορούν χωρίς να προκαλούν την παραμικρή υποψία. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ολοένα και συχνότερα διακινητές ναρκωτικών χρησιμοποιούν την ιδιότητα του διανομέα ως «βιτρίνα», εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι ένας ντελιβεράς μπορεί να σταματά για λίγα δευτερόλεπτα σε οποιοδήποτε σημείο της πόλης ή να συναντά πεζούς χωρίς να κινεί το ενδιαφέρον των περαστικών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της πρακτικής αποτελεί η υπόθεση που αποκάλυψαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ Βορειοανατολικής Αττικής στην Πεύκη.
Όλα εκτυλίχθηκαν στη λεωφόρο Ειρήνης 42, έξω από υποκατάστημα τράπεζας, όταν οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ, που πραγματοποιούσαν προγραμματισμένη περιπολία, παρατήρησαν έναν Αλβανό, ντυμένο με στολή και διακριτικά γνωστής πλατφόρμας delivery, να συναντά έναν Έλληνα. Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν μια σύντομη χειραψία, η οποία όμως δεν έμοιαζε με έναν απλό χαιρετισμό.
Η εμπειρία των αστυνομικών τούς έκανε να εκτιμήσουν ότι μπροστά τους εξελισσόταν συναλλαγή ναρκωτικών με τη μέθοδο της «χειραψίας». Χωρίς να γίνουν αντιληπτοί, πλησίασαν διακριτικά, εγκλώβισαν τους δύο άνδρες και προχώρησαν στον έλεγχό τους.
Αρχικά ακινητοποίησαν τον Έλληνα και τον ρώτησαν τι είχε μόλις παραλάβει. «Τίποτα», φέρεται να απάντησε, επιχειρώντας να πείσει τους αστυνομικούς ότι δεν είχε προηγηθεί καμία παράνομη συναλλαγή.
Η έρευνα, ωστόσο, αποκάλυψε διαφορετική εικόνα. Στην κατοχή των δύο ανδρών βρέθηκαν συνολικά 31 γραμμάρια κάνναβης, συσκευασμένα σε επιμέρους μπάλες και έτοιμα για διακίνηση, ενώ ο Αλβανός, ο οποίος φορούσε τη στολή του διανομέα, είχε πάνω του περίπου 5.000 ευρώ σε μετρητά, ποσό που εξετάζεται από τις Αρχές στο πλαίσιο της υπόθεσης.
Κατά την εκτίμηση της ΕΛ.ΑΣ., ο συλληφθείς χρησιμοποιούσε την ιδιότητα του διανομέα ως κάλυψη για τη δράση του. Η εικόνα ενός εργαζομένου που πραγματοποιεί παραδόσεις θεωρείται ιδανική «βιτρίνα», καθώς του επιτρέπει να κινείται διαρκώς από γειτονιά σε γειτονιά, να πραγματοποιεί σύντομες συναντήσεις με υποψήφιους αγοραστές και να μην προκαλεί εύκολα υποψίες.
Αστυνομικές πηγές επισημαίνουν στο protothema.gr ότι πρόκειται για μία μέθοδο που εμφανίζεται όλο και συχνότερα, καθώς οι δράστες επιχειρούν να εκμεταλλευτούν την καθημερινή παρουσία των διανομέων στους δρόμους, χρησιμοποιώντας στολές, κράνη και εξοπλισμό delivery για να αποκρύπτουν την πραγματική τους δραστηριότητα.
Όλα εκτυλίχθηκαν στη λεωφόρο Ειρήνης 42, έξω από υποκατάστημα τράπεζας, όταν οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ, που πραγματοποιούσαν προγραμματισμένη περιπολία, παρατήρησαν έναν Αλβανό, ντυμένο με στολή και διακριτικά γνωστής πλατφόρμας delivery, να συναντά έναν Έλληνα. Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν μια σύντομη χειραψία, η οποία όμως δεν έμοιαζε με έναν απλό χαιρετισμό.
Η εμπειρία των αστυνομικών τούς έκανε να εκτιμήσουν ότι μπροστά τους εξελισσόταν συναλλαγή ναρκωτικών με τη μέθοδο της «χειραψίας». Χωρίς να γίνουν αντιληπτοί, πλησίασαν διακριτικά, εγκλώβισαν τους δύο άνδρες και προχώρησαν στον έλεγχό τους.
Αρχικά ακινητοποίησαν τον Έλληνα και τον ρώτησαν τι είχε μόλις παραλάβει. «Τίποτα», φέρεται να απάντησε, επιχειρώντας να πείσει τους αστυνομικούς ότι δεν είχε προηγηθεί καμία παράνομη συναλλαγή.
Η έρευνα, ωστόσο, αποκάλυψε διαφορετική εικόνα. Στην κατοχή των δύο ανδρών βρέθηκαν συνολικά 31 γραμμάρια κάνναβης, συσκευασμένα σε επιμέρους μπάλες και έτοιμα για διακίνηση, ενώ ο Αλβανός, ο οποίος φορούσε τη στολή του διανομέα, είχε πάνω του περίπου 5.000 ευρώ σε μετρητά, ποσό που εξετάζεται από τις Αρχές στο πλαίσιο της υπόθεσης.
Κατά την εκτίμηση της ΕΛ.ΑΣ., ο συλληφθείς χρησιμοποιούσε την ιδιότητα του διανομέα ως κάλυψη για τη δράση του. Η εικόνα ενός εργαζομένου που πραγματοποιεί παραδόσεις θεωρείται ιδανική «βιτρίνα», καθώς του επιτρέπει να κινείται διαρκώς από γειτονιά σε γειτονιά, να πραγματοποιεί σύντομες συναντήσεις με υποψήφιους αγοραστές και να μην προκαλεί εύκολα υποψίες.
Αστυνομικές πηγές επισημαίνουν στο protothema.gr ότι πρόκειται για μία μέθοδο που εμφανίζεται όλο και συχνότερα, καθώς οι δράστες επιχειρούν να εκμεταλλευτούν την καθημερινή παρουσία των διανομέων στους δρόμους, χρησιμοποιώντας στολές, κράνη και εξοπλισμό delivery για να αποκρύπτουν την πραγματική τους δραστηριότητα.
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