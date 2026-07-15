Συνελήφθη «εισπράκτορας» σπείρας τηλεφωνικών απατών, άρπαξαν σχεδόν 270.000 ευρώ από ηλικιωμένους σε Γιάννενα και Μέτσοβο
ΕΛΛΑΔΑ
Μέτσοβο Απάτες Ιωάννινα Αστυνομία

Συνελήφθη «εισπράκτορας» σπείρας τηλεφωνικών απατών, άρπαξαν σχεδόν 270.000 ευρώ από ηλικιωμένους σε Γιάννενα και Μέτσοβο

Έλεγαν στα υποψήφια θύματα ότι όφειλαν να εξοφλήσουν δήθεν πρόστιμο για αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία

Συνελήφθη «εισπράκτορας» σπείρας τηλεφωνικών απατών, άρπαξαν σχεδόν 270.000 ευρώ από ηλικιωμένους σε Γιάννενα και Μέτσοβο
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Στην σύλληψη ενός μέλους εγκληματικής οργάνωσης που είχε τον ρόλο του «εισπράκτορα» και συμμετείχε σε κύκλωμα τηλεφωνικών απατών, το οποίο εξαπάτησε τέσσερις ηλικιωμένους στα Ιωάννινα και το Μέτσοβο, αποσπώντας χρήματα και τιμαλφή συνολικής αξίας που προσεγγίζει τις 270.000 ευρώ, προχώρησαν οι αστυνομικοί.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε μετά από πολύμηνη έρευνα η οποία οδήγησε στην ταυτοποίηση αλλοδαπού, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτες κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε και συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στην Αθήνα, μετά από συνεργασία με αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με την έρευνα, στις 10 Ιουλίου, άγνωστα μέλη της οργάνωσης πραγματοποίησαν δεκάδες τηλεφωνικές κλήσεις σε κατοίκους των Ιωαννίνων και του Μετσόβου, παρουσιάζοντας ψευδώς τους εαυτούς τους ως εφοριακούς ή λογιστές.

Με αυτό το πρόσχημα ενημέρωναν τα υποψήφια θύματα ότι όφειλαν να εξοφλήσουν δήθεν πρόστιμο για αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία που διατηρούσαν στις κατοικίες τους και τους ζητούσαν να συγκεντρώσουν χρήματα και τιμαλφή, τα οποία θα παραλάμβανε συνεργάτης τους.


Τέσσερις ηλικιωμένοι εξαπατήθηκαν

Η έρευνα αποκάλυψε ότι η οργάνωση κατάφερε να εξαπατήσει τέσσερις ηλικιωμένους, έναν στα Ιωάννινα και τρεις σε περιοχές του Μετσόβου. Τα θύματα παρέδωσαν στον «εισπράκτορα» μεγάλα χρηματικά ποσά και πολύτιμα αντικείμενα, με τη συνολική αξία της λείας να αγγίζει τις 270.000 ευρώ.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον συλληφθέντα ως το άτομο που αναλάμβανε την παραλαβή των χρημάτων και των τιμαλφών από τα θύματα.


Τι βρέθηκε στην κατοχή του

Κατά τη σύλληψή του στην Αθήνα διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε μέτρο απαγόρευσης εισόδου στη χώρα.

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Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

* χρηματικό ποσό 1.570 ευρώ,
* ένα χρυσό δαχτυλίδι με πέτρες.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων, ενώ η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων συνεχίζει την έρευνα τόσο για την πλήρη χαρτογράφηση της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης όσο και για την ταυτοποίηση των υπόλοιπων συνεργών, εξετάζοντας παράλληλα το ενδεχόμενο εμπλοκής του και σε άλλες υποθέσεις τηλεφωνικών απατών.
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