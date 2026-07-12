«Άλλος οδηγούσε, άλλος έδωσε αίμα» λέει ο πατέρας της 15χρονης που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη για τον οδηγό του απορριμματοφόρου
«Άλλος οδηγούσε, άλλος έδωσε αίμα» λέει ο πατέρας της 15χρονης που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη για τον οδηγό του απορριμματοφόρου
Αρνείται την εμπλοκή του στο θανατηφόρο τροχαίο ο επαγγελματίας οδηγός - Αναμένεται να δοθούν απαντήσεις από το υλικό των καμερών
Αρνείται την εμπλοκή του στο τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στην 15χρονη παίκτρια του ΠΑΟΚ, Άννα-Μαρία από τη Θεσσαλονίκη, ο οδηγός του απορριμματοφόρου. Από την πλευρά του όμως, ο πατέρας της ανήλικης, εκφράζει αμφιβολίες πως ο άνθρωπος που πήγε και έδωσε αίμα στις Αρχές, προκειμένου να διενεργηθεί αλκοτέστ, ήταν ο ίδιος που οδηγούσε το όχημα που ενεπλάκη στο τροχαίο που σκοτώθηκε η κόρη του.
Περισσότερες απαντήσεις, αναμένεται να δοθούν στην υπόθεση από την κάμερα που βρίσκεται ακριβώς πάνω από το σημείο που σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο καθώς κατέγραψε όχι μόνο την σύγκρουση αλλά και την στιγμή που ο οδηγός του απορριμματοφόρου αποχωρεί από το σημείο.
«Περνούσα από το σημείο την συγκεκριμένη ώρα του τροχαίου. Δεν συγκρούστηκα με κανένα όχημα, γι' αυτό συνέχισα την πορεία μου. Άφησα το απορριμματοφόρο στο αμαξοστάσιο και πήγα για ύπνο στο σπίτι μου» φέρεται να ισχυρίζεται ενώ στην συνέχεια υποστηρίζει πως έπεσε για ύπνο και κάποια στιγμή τον ξύπνησε η γυναίκα του. Εκείνη ήταν που τον ενημέρωσε πως τον ψάχνουν από την Υπηρεσία του και πως το GPS του οχήματος δείχνει πως βρισκόταν στο σημείο που σημειώθηκε ένα τροχαίο.
Ο 48χρονος, τότε πήγε στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και έδωσε αίμα προκειμένου να του γίνει αλκοτέστ.
«Άλλος οδηγούσε το απορριμματοφόρο, άλλος πήγε και έδωσε αίμα και πήγε στην αστυνομία. Και μετά είπε αυτός ότι "δεν ήμουν εγώ στο ατύχημα"» ανέφερε ο πατέρας της ανήλικης κοπέλας που έχασε τη ζωή της και επιβεβαίωσε πως υπήρχε κάμερα ακριβώς στο σημείο του τροχαίου.
Ο δικηγόρος της οικογένειας της 15χρονης, κ. Γκοτζαμανίδης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, ανέφερε: «Είναι δυνατόν να λες ότι "δεν αντιλήφθηκα τροχαίο ατύχημα και συνεπώς δεν εμπλέκομαι σε αυτό"; Όταν υπήρξε τέτοια σύγκρουση; Ο πατέρας εκτινάχθηκε προς τα δεξιά και γι' αυτό το λόγο απέφυγε την παράσυρση. Ενώ το απορριμματοφόρο πέρασε πάνω από το δίκυκλο όχημα και την άτυχη 15χρονη αθλήτρια. Έχουμε εγκατάλειψη και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί, ο οδηγός που πιστεύει ότι δεν ευθύνεται για ένα τροχαίο ατύχημα, το μόνο που δεν κάνει είναι να εγκαταλείψει τον τόπο του ατυχήματος».
Ο ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε την ανήλικη και μεταξύ άλλων έκανε γνωστό πως ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη της Άννας-Μαρίας ακυρώνεται ο αυριανός φιλικός αγώνας της ομάδας στη Βουλγαρία.
Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ αναφέρει: «Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διοικούσα Επιτροπή Ποδοσφαίρου Γυναικών εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη και την οδύνη τους για τον άδικο και αδιανόητο χαμό της 15χρονης αθλήτριάς μας, Άννας-Μαρίας Πανταζώνη.
Η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί για την απώλεια ενός νέου παιδιού, μιας αθλήτριας που είχε ολόκληρη τη ζωή μπροστά της, ενώ συμμετείχε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της γυναικείας ομάδας Η είδηση της πρόωρης απώλειάς της μας έχει συγκλονίσει όλους και έχει βυθίσει σε βαρύ πένθος ολόκληρο τον Σύλλογο.
Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη της Άννας-Μαρίας, αποφασίστηκαν τα εξής:
- Η ακύρωση του προγραμματισμένου αυριανού φιλικού αγώνα της ομάδας μας στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς.
-Η χρήση μαύρου περιβραχιόνιου από τις αθλήτριες της ομάδας μας σε όλους τους προσεχείς αγώνες, ως ένδειξη πένθους και τιμής στη μνήμη της.
- Η κατάθεση στεφάνου εκ μέρους του Α.Σ. ΠΑΟΚ στη μνήμη της αθλήτριας μας.
- Η παρουσία σύσσωμου του ποδοσφαιρικού γυναικείου τμήματος στην εξόδιο ακολουθία
Ο ΠΑΟΚ με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερώσει τον τόπο και τον χρόνο της εξοδίου ακολουθίας.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει…
Καλό ταξίδι Άννα-Μαρία…».
Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη, στην Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τα ανατολικά, στο ύψος της εξόδου για Νεάπολη, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο πατέρας της ανήλικης, με την 15χρονη Άννα Μαρία συνεπιβάτιδα, συγκρούστηκε υπό συνθήκες που διερευνώνται με απορριμματοφόρο, σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.
Η 15χρονη διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να την κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, η ανήλικη δεν τα κατάφερε και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.
Περισσότερες απαντήσεις, αναμένεται να δοθούν στην υπόθεση από την κάμερα που βρίσκεται ακριβώς πάνω από το σημείο που σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο καθώς κατέγραψε όχι μόνο την σύγκρουση αλλά και την στιγμή που ο οδηγός του απορριμματοφόρου αποχωρεί από το σημείο.
«Δεν συγκρούστηκα με κανένα όχημα, πήγα σπίτι μου για ύπνο»Σύμφωνα με πληροφορίες του δελτίου ειδήσεων του Alpha, ο 48χρονος οδηγός του απορριμματοφόρου φέρεται να ισχυρίζεται πως δεν έχει καμία εμπλοκή στο τροχαίο που σκοτώθηκε η 15χρονη Άνννα Μαρία.
«Περνούσα από το σημείο την συγκεκριμένη ώρα του τροχαίου. Δεν συγκρούστηκα με κανένα όχημα, γι' αυτό συνέχισα την πορεία μου. Άφησα το απορριμματοφόρο στο αμαξοστάσιο και πήγα για ύπνο στο σπίτι μου» φέρεται να ισχυρίζεται ενώ στην συνέχεια υποστηρίζει πως έπεσε για ύπνο και κάποια στιγμή τον ξύπνησε η γυναίκα του. Εκείνη ήταν που τον ενημέρωσε πως τον ψάχνουν από την Υπηρεσία του και πως το GPS του οχήματος δείχνει πως βρισκόταν στο σημείο που σημειώθηκε ένα τροχαίο.
Ο 48χρονος, τότε πήγε στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και έδωσε αίμα προκειμένου να του γίνει αλκοτέστ.
Οι αμφιβολίες του πατέρα της 15χρονηςΑπό την πλευρά του, ο πατέρας της 15χρονης Άννας Μαρίας, μιλώντας στον Alpha, εξέφρασε τις αμφιβολίες του πως το άτομο που πήγε και έδωσε αίμα και υπεβλήθηκε σε αλκοτέστ, είναι το ίδιο άτομο που οδηγούσε το απορριμματοφόρο.
«Άλλος οδηγούσε το απορριμματοφόρο, άλλος πήγε και έδωσε αίμα και πήγε στην αστυνομία. Και μετά είπε αυτός ότι "δεν ήμουν εγώ στο ατύχημα"» ανέφερε ο πατέρας της ανήλικης κοπέλας που έχασε τη ζωή της και επιβεβαίωσε πως υπήρχε κάμερα ακριβώς στο σημείο του τροχαίου.
Παίκτρια του ΠΑΟΚ η 15χρονηΠαίκτρια του ΠΑΟΚ ήταν η 15χρονη που έχασε τη ζωή της στη Θεσσαλονίκη, όταν η μηχανή που επέβαινε με τον πατέρα της, συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο.
Ο ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε την ανήλικη και μεταξύ άλλων έκανε γνωστό πως ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη της Άννας-Μαρίας ακυρώνεται ο αυριανός φιλικός αγώνας της ομάδας στη Βουλγαρία.
Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ αναφέρει: «Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διοικούσα Επιτροπή Ποδοσφαίρου Γυναικών εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη και την οδύνη τους για τον άδικο και αδιανόητο χαμό της 15χρονης αθλήτριάς μας, Άννας-Μαρίας Πανταζώνη.
Η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί για την απώλεια ενός νέου παιδιού, μιας αθλήτριας που είχε ολόκληρη τη ζωή μπροστά της, ενώ συμμετείχε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της γυναικείας ομάδας Η είδηση της πρόωρης απώλειάς της μας έχει συγκλονίσει όλους και έχει βυθίσει σε βαρύ πένθος ολόκληρο τον Σύλλογο.
Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη της Άννας-Μαρίας, αποφασίστηκαν τα εξής:
- Η ακύρωση του προγραμματισμένου αυριανού φιλικού αγώνα της ομάδας μας στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς.
-Η χρήση μαύρου περιβραχιόνιου από τις αθλήτριες της ομάδας μας σε όλους τους προσεχείς αγώνες, ως ένδειξη πένθους και τιμής στη μνήμη της.
- Η κατάθεση στεφάνου εκ μέρους του Α.Σ. ΠΑΟΚ στη μνήμη της αθλήτριας μας.
- Η παρουσία σύσσωμου του ποδοσφαιρικού γυναικείου τμήματος στην εξόδιο ακολουθία
Ο ΠΑΟΚ με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερώσει τον τόπο και τον χρόνο της εξοδίου ακολουθίας.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει…
Καλό ταξίδι Άννα-Μαρία…».
Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη, στην Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τα ανατολικά, στο ύψος της εξόδου για Νεάπολη, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο πατέρας της ανήλικης, με την 15χρονη Άννα Μαρία συνεπιβάτιδα, συγκρούστηκε υπό συνθήκες που διερευνώνται με απορριμματοφόρο, σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.
Η 15χρονη διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να την κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, η ανήλικη δεν τα κατάφερε και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.
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