Παίκτρια του ΠΑΟΚ η 15χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, η μηχανή που οδηγούσε ο πατέρας της συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο
Παίκτρια του ΠΑΟΚ η 15χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, η μηχανή που οδηγούσε ο πατέρας της συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο
Η Άννα - Μαρία έπαιζε στη γυναίκεια ποδοσφαιρική ομάδα - Ο ΠΑΟΚ ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη της ακυρώνει τον αυριανό φιλικό αγώνα της ομάδας στη Βουλγαρία - Ο αποχαιρετισμός από την ομάδα της
Παίκτρια του ΠΑΟΚ ήταν η 15χρονη που έχασε τη ζωή της στη Θεσσαλονίκη, όταν η μηχανή που επέβαινε με τον πατέρα της, συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο.
Ο ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε την ανήλικη και μεταξύ άλλων έκανε γνωστό πως ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη της Άννας-Μαρίας ακυρώνεται ο αυριανός φιλικός αγώνας της ομάδας στη Βουλγαρία.
Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ αναφέρει: «Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διοικούσα Επιτροπή Ποδοσφαίρου Γυναικών εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη και την οδύνη τους για τον άδικο και αδιανόητο χαμό της 15χρονης αθλήτριάς μας, Άννας-Μαρίας Πανταζώνη.
Η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί για την απώλεια ενός νέου παιδιού, μιας αθλήτριας που είχε ολόκληρη τη ζωή μπροστά της, ενώ συμμετείχε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της γυναικείας ομάδας Η είδηση της πρόωρης απώλειάς της μας έχει συγκλονίσει όλους και έχει βυθίσει σε βαρύ πένθος ολόκληρο τον Σύλλογο.
Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη της Άννας-Μαρίας, αποφασίστηκαν τα εξής:
- Η ακύρωση του προγραμματισμένου αυριανού φιλικού αγώνα της ομάδας μας στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς.
-Η χρήση μαύρου περιβραχιόνιου από τις αθλήτριες της ομάδας μας σε όλους τους προσεχείς αγώνες, ως ένδειξη πένθους και τιμής στη μνήμη της.
- Η κατάθεση στεφάνου εκ μέρους του Α.Σ. ΠΑΟΚ στη μνήμη της αθλήτριας μας.
- Η παρουσία σύσσωμου του ποδοσφαιρικού γυναικείου τμήματος στην εξόδιο ακολουθία
Ο ΠΑΟΚ με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερώσει τον τόπο και τον χρόνο της εξοδίου ακολουθίας.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει…
Καλό ταξίδι Άννα-Μαρία…».
Ο ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε την ανήλικη και μεταξύ άλλων έκανε γνωστό πως ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη της Άννας-Μαρίας ακυρώνεται ο αυριανός φιλικός αγώνας της ομάδας στη Βουλγαρία.
Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ αναφέρει: «Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διοικούσα Επιτροπή Ποδοσφαίρου Γυναικών εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη και την οδύνη τους για τον άδικο και αδιανόητο χαμό της 15χρονης αθλήτριάς μας, Άννας-Μαρίας Πανταζώνη.
Η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί για την απώλεια ενός νέου παιδιού, μιας αθλήτριας που είχε ολόκληρη τη ζωή μπροστά της, ενώ συμμετείχε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της γυναικείας ομάδας Η είδηση της πρόωρης απώλειάς της μας έχει συγκλονίσει όλους και έχει βυθίσει σε βαρύ πένθος ολόκληρο τον Σύλλογο.
Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη της Άννας-Μαρίας, αποφασίστηκαν τα εξής:
- Η ακύρωση του προγραμματισμένου αυριανού φιλικού αγώνα της ομάδας μας στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς.
-Η χρήση μαύρου περιβραχιόνιου από τις αθλήτριες της ομάδας μας σε όλους τους προσεχείς αγώνες, ως ένδειξη πένθους και τιμής στη μνήμη της.
- Η κατάθεση στεφάνου εκ μέρους του Α.Σ. ΠΑΟΚ στη μνήμη της αθλήτριας μας.
- Η παρουσία σύσσωμου του ποδοσφαιρικού γυναικείου τμήματος στην εξόδιο ακολουθία
Ο ΠΑΟΚ με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερώσει τον τόπο και τον χρόνο της εξοδίου ακολουθίας.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει…
Καλό ταξίδι Άννα-Μαρία…».
Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη, στην Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τα ανατολικά, στο ύψος της εξόδου για Νεάπολη, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο πατέρας της ανήλικης, με την 15χρονη Άννα Μαρία συνεπιβάτιδα, συγκρούστηκε υπό συνθήκες που διερευνώνται με απορριμματοφόρο, σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.
Η 15χρονη διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να την κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, η ανήλικη δεν τα κατάφερε και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα