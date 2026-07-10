«Μου σκότωσαν το παιδί μου, το απορριμματοφόρο μας χτύπησε από πίσω» λέει ο πατέρας της 15χρονης παίκτριας του ΠΑΟΚ για το τροχαίο
«Μου σκότωσαν το παιδί μου, το απορριμματοφόρο μας χτύπησε από πίσω» λέει ο πατέρας της 15χρονης παίκτριας του ΠΑΟΚ για το τροχαίο
Ο πατέρας είχε πάει να πάρει την κόρη του από την προπόνηση και να γυρίσουν σπίτι με τη μηχανή
Ευθύνες στον οδηγό του απορριμματοφόρου αποδίδει ο πατέρας της 15χρονης παίκτριας του ΠΑΟΚ, Άννας-Μαρίας, που έχασε τη ζωή της όταν η μηχανή που επέβαιναν οι δυο, συγκρούστηκε με το επαγγελματικό όχημα. Ο πατέρας είχε πάει να πάρει την κόρη του από την προπόνηση που είχε με την ομάδα του ΠΑΟΚ όπου έπαιζε στη Β' κατηγορία του γυναικείου ποδοσφαίρου, και κατά τον γυρισμό τους στο σπίτι συνέβη το μοιραίο δυστύχημα.
«Μου σκότωσαν το παιδί μου, το απορριμματοφόρο μας χτύπησε από πίσω» ανέφερε μεταξύ άλλων ο πατέρας της 15χρονης όπως μετέδωσε η εκπομπή Live News και πρόσθεσε πως από την σφοδρή σύγκρουση, τόσο εκείνος όσο και η 15χρονη, εκσφενδονίστηκαν 15 μέτρα μακριά.
«Μου σκότωσαν το παιδί μου. Κινούμουν με την κόρη μου με μηχανή και μας χτύπησε από πίσω ένα απορριμματοφόρο όχημα. Εγώ δεν έπαθα τίποτα. Ούτε γρατζουνιά και το παιδί μου σκοτώθηκε. Η μηχανή έχει χτυπηθεί από πίσω που σημαίνει ότι από εκεί ήρθε το απορριμματοφόρο. Μας πέταξε 15 μέτρα μακριά. Το παιδί μου το πάτησε. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Η κόρη μου δεν έρχεται πίσω. Έγινε στις έντεκα και τέταρτο το πρωί» είπε συγκεκριμένα ο πατέρας της 15χρονης.
Ο ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε την ανήλικη και μεταξύ άλλων έκανε γνωστό πως ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη της Άννας-Μαρίας ακυρώνεται ο αυριανός φιλικός αγώνας της ομάδας στη Βουλγαρία.
Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ αναφέρει: «Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διοικούσα Επιτροπή Ποδοσφαίρου Γυναικών εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη και την οδύνη τους για τον άδικο και αδιανόητο χαμό της 15χρονης αθλήτριάς μας, Άννας-Μαρίας Πανταζώνη.
Η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί για την απώλεια ενός νέου παιδιού, μιας αθλήτριας που είχε ολόκληρη τη ζωή μπροστά της, ενώ συμμετείχε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της γυναικείας ομάδας Η είδηση της πρόωρης απώλειάς της μας έχει συγκλονίσει όλους και έχει βυθίσει σε βαρύ πένθος ολόκληρο τον Σύλλογο.
Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη της Άννας-Μαρίας, αποφασίστηκαν τα εξής:
- Η ακύρωση του προγραμματισμένου αυριανού φιλικού αγώνα της ομάδας μας στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς.
-Η χρήση μαύρου περιβραχιόνιου από τις αθλήτριες της ομάδας μας σε όλους τους προσεχείς αγώνες, ως ένδειξη πένθους και τιμής στη μνήμη της.
- Η κατάθεση στεφάνου εκ μέρους του Α.Σ. ΠΑΟΚ στη μνήμη της αθλήτριας μας.
«Μου σκότωσαν το παιδί μου, το απορριμματοφόρο μας χτύπησε από πίσω» ανέφερε μεταξύ άλλων ο πατέρας της 15χρονης όπως μετέδωσε η εκπομπή Live News και πρόσθεσε πως από την σφοδρή σύγκρουση, τόσο εκείνος όσο και η 15χρονη, εκσφενδονίστηκαν 15 μέτρα μακριά.
«Μου σκότωσαν το παιδί μου. Κινούμουν με την κόρη μου με μηχανή και μας χτύπησε από πίσω ένα απορριμματοφόρο όχημα. Εγώ δεν έπαθα τίποτα. Ούτε γρατζουνιά και το παιδί μου σκοτώθηκε. Η μηχανή έχει χτυπηθεί από πίσω που σημαίνει ότι από εκεί ήρθε το απορριμματοφόρο. Μας πέταξε 15 μέτρα μακριά. Το παιδί μου το πάτησε. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Η κόρη μου δεν έρχεται πίσω. Έγινε στις έντεκα και τέταρτο το πρωί» είπε συγκεκριμένα ο πατέρας της 15χρονης.
Το «αντίο» του ΠΑΟΚΠαίκτρια του ΠΑΟΚ ήταν η 15χρονη που έχασε τη ζωή της στη Θεσσαλονίκη, όταν η μηχανή που επέβαινε με τον πατέρα της, συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο.
Ο ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε την ανήλικη και μεταξύ άλλων έκανε γνωστό πως ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη της Άννας-Μαρίας ακυρώνεται ο αυριανός φιλικός αγώνας της ομάδας στη Βουλγαρία.
Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ αναφέρει: «Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διοικούσα Επιτροπή Ποδοσφαίρου Γυναικών εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη και την οδύνη τους για τον άδικο και αδιανόητο χαμό της 15χρονης αθλήτριάς μας, Άννας-Μαρίας Πανταζώνη.
Η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί για την απώλεια ενός νέου παιδιού, μιας αθλήτριας που είχε ολόκληρη τη ζωή μπροστά της, ενώ συμμετείχε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της γυναικείας ομάδας Η είδηση της πρόωρης απώλειάς της μας έχει συγκλονίσει όλους και έχει βυθίσει σε βαρύ πένθος ολόκληρο τον Σύλλογο.
Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη της Άννας-Μαρίας, αποφασίστηκαν τα εξής:
- Η ακύρωση του προγραμματισμένου αυριανού φιλικού αγώνα της ομάδας μας στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς.
-Η χρήση μαύρου περιβραχιόνιου από τις αθλήτριες της ομάδας μας σε όλους τους προσεχείς αγώνες, ως ένδειξη πένθους και τιμής στη μνήμη της.
- Η κατάθεση στεφάνου εκ μέρους του Α.Σ. ΠΑΟΚ στη μνήμη της αθλήτριας μας.
- Η παρουσία σύσσωμου του ποδοσφαιρικού γυναικείου τμήματος στην εξόδιο ακολουθία
Ο ΠΑΟΚ με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερώσει τον τόπο και τον χρόνο της εξοδίου ακολουθίας.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει…
Καλό ταξίδι Άννα-Μαρία…».
Η ΕΛΑΣ εξέδωσε ανακοίνωση για το τροχαίο στην οποία αναφέρει πως ο οδηγός του απορριμματοφόρου, αρχικά, αποχώρησε από τον τόπο του συμβάντος και στη συνέχεια μετέβη στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:
Σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 και ώρα 11:10, στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ύψος του κόμβου Νεάπολης, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς ανατολικά, δίκυκλο που οδηγούσε 56χρονος ημεδαπός συγκρούστηκε με Δ.Χ. απορριμματοφόρο όχημα με οδηγό 48χρονο άντρα.
Συνέπεια του τροχαίου ατυχήματος ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός ανήλικης επιβάτιδας του δικύκλου και ο ελαφρύς τραυματισμός του οδηγού του.
Ο οδηγός του απορριμματοφόρου, αρχικά, αποχώρησε από τον τόπο του συμβάντος και στη συνέχεια μετέβη στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί της οποίας διενεργούν προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος.
Η ΕΠΟ εξέδωσε ανακοίνωση για την 15χρονη παίκτρια του ΠΑΟΚ, Άννα-Μαρία Πανταζώνη, που σκοτώθηκε σε τροχαίο.
Στην ανακοίνωση, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη των μελών της.
Η ανακοίνωση της ΕΠΟ: «Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης, η Εκτελεστική Γραμματέας Δόμνα Τσιώνη και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη και τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια για τον αδόκητο χαμό της 15χρονης αθλήτριας του ΠΑΟΚ, Άννας-Μαρίας Πανταζώνη.
Η είδηση της πρόωρης απώλειας ενός παιδιού που έκανε τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο, με όνειρα και φιλοδοξίες για το μέλλον, έχει συγκλονίσει ολόκληρη την ποδοσφαιρική οικογένεια.
Η ΕΠΟ εκφράζει τη συμπαράστασή της στην οικογένεια της εκλιπούσας, στους οικείους της, καθώς και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, συμμετέχοντας στο βαρύ τους πένθος.
Καλό ταξίδι, Άννα-Μαρία».
Η 15χρονη διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να την κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, η ανήλικη δεν τα κατάφερε και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.
Ο ΠΑΟΚ με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερώσει τον τόπο και τον χρόνο της εξοδίου ακολουθίας.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει…
Καλό ταξίδι Άννα-Μαρία…».
Η ΕΛΑΣ εξέδωσε ανακοίνωση για το τροχαίο στην οποία αναφέρει πως ο οδηγός του απορριμματοφόρου, αρχικά, αποχώρησε από τον τόπο του συμβάντος και στη συνέχεια μετέβη στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:
Σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 και ώρα 11:10, στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ύψος του κόμβου Νεάπολης, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς ανατολικά, δίκυκλο που οδηγούσε 56χρονος ημεδαπός συγκρούστηκε με Δ.Χ. απορριμματοφόρο όχημα με οδηγό 48χρονο άντρα.
Συνέπεια του τροχαίου ατυχήματος ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός ανήλικης επιβάτιδας του δικύκλου και ο ελαφρύς τραυματισμός του οδηγού του.
Ο οδηγός του απορριμματοφόρου, αρχικά, αποχώρησε από τον τόπο του συμβάντος και στη συνέχεια μετέβη στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί της οποίας διενεργούν προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος.
Η ΕΠΟ εξέδωσε ανακοίνωση για την 15χρονη παίκτρια του ΠΑΟΚ, Άννα-Μαρία Πανταζώνη, που σκοτώθηκε σε τροχαίο.
Η ανακοίνωση της ΕΠΟ
Στην ανακοίνωση, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη των μελών της.
Η ανακοίνωση της ΕΠΟ: «Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης, η Εκτελεστική Γραμματέας Δόμνα Τσιώνη και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη και τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια για τον αδόκητο χαμό της 15χρονης αθλήτριας του ΠΑΟΚ, Άννας-Μαρίας Πανταζώνη.
Η είδηση της πρόωρης απώλειας ενός παιδιού που έκανε τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο, με όνειρα και φιλοδοξίες για το μέλλον, έχει συγκλονίσει ολόκληρη την ποδοσφαιρική οικογένεια.
Η ΕΠΟ εκφράζει τη συμπαράστασή της στην οικογένεια της εκλιπούσας, στους οικείους της, καθώς και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, συμμετέχοντας στο βαρύ τους πένθος.
Καλό ταξίδι, Άννα-Μαρία».
Το τροχαίοΤο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη, στην Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τα ανατολικά, στο ύψος της εξόδου για Νεάπολη, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο πατέρας της ανήλικης, με την 15χρονη Άννα Μαρία συνεπιβάτιδα, συγκρούστηκε υπό συνθήκες που διερευνώνται με απορριμματοφόρο, σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.
Η 15χρονη διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να την κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, η ανήλικη δεν τα κατάφερε και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.
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