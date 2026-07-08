Η Γαλλία «φλέγεται»: Ο καύσωνας εντείνεται, οι πυρκαγιές έκαψαν 78.000 στρέμματα

Οι υψηλές θερμοκρασίες εξαπλώνονται προς τον βορρά και το ανατολικό τμήμα και αύριο πέντε ακόμη διαμερίσματα θα τεθούν σε πορτοκαλί συναγερμό - Ένας 22χρονος εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του ενώ επιχειρούσε σε φωτιά