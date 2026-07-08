Η musicAeterna byzantina στο 35ο Φεστιβάλ Ναυπλίου με τη συναυλία «ΤΕ ΡΙ ΡΕΜ» στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου

Υπό τη διεύθυνση του Αντώνιου Κουτρουπή και με σολίστ τον Γρηγόριο Ζάρκο, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να βιώσει μία μοναδική μουσική εμπειρία αφιερωμένη στην κορυφαία έκφραση της βυζαντινής μελουργίας