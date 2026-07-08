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Η musicAeterna byzantina στο 35ο Φεστιβάλ Ναυπλίου με τη συναυλία «ΤΕ ΡΙ ΡΕΜ» στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου
Η musicAeterna byzantina στο 35ο Φεστιβάλ Ναυπλίου με τη συναυλία «ΤΕ ΡΙ ΡΕΜ» στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου
Υπό τη διεύθυνση του Αντώνιου Κουτρουπή και με σολίστ τον Γρηγόριο Ζάρκο, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να βιώσει μία μοναδική μουσική εμπειρία αφιερωμένη στην κορυφαία έκφραση της βυζαντινής μελουργίας
Η musicAeterna byzantina, το βυζαντινό φωνητικό σύνολο που ίδρυσε και διευθύνει καλλιτεχνικά ο διεθνούς φήμης μαέστρος Θεόδωρος Κουρεντζής, συμμετέχει στο 35ο Φεστιβάλ Ναυπλίου με τη συναυλία «ΤΕ ΡΙ ΡΕΜ», την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026, στις 21:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου.
Υπό τη διεύθυνση του Αντώνιου Κουτρουπή, Άρχοντα Μαΐστορος του Οικουμενικού Θρόνου και με σολίστ τον Γρηγόριο Ζάρκο, Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιά, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να βιώσει μία μοναδική μουσική εμπειρία αφιερωμένη στην κορυφαία έκφραση της βυζαντινής μελουργίας.
Στη βυζαντινή μουσική παράδοση, οι τρεις συλλαβές «Τε-ρι-ρεμ» σηματοδοτούν το σημείο όπου ο λόγος υποχωρεί και η μουσική αναλαμβάνει να εκφράσει το άρρητο. Εκεί όπου τελειώνει ο ύμνος, η μελωδία συνεχίζει να «κρατά» ζωντανή την προσευχή, επεκτείνοντας τον χρόνο, την πνοή και τη νοηματική της διάσταση. Μέσα από αυτές τις τρεις μόνο συλλαβές, μεγάλοι δάσκαλοι της βυζαντινής μουσικής, όπως ο Πέτρος ο Πελοποννήσιος και ο Νικόλαος Σμύρνης, δημιούργησαν αριστουργήματα απαράμιλλης συνθετικής φαντασίας και πνευματικού βάθους.
Το πρόγραμμα «ΤΕ ΡΙ ΡΕΜ» αναδεικνύει αυτήν ακριβώς τη διάσταση της βυζαντινής ψαλτικής: μια αδιάκοπη, άρρητη αγγελική δοξολογία, έναν αέναο μουσικό ποταμό που υπερβαίνει τις λέξεις και οδηγεί τον ακροατή σε μια εμπειρία εσωτερικής γαλήνης, περισυλλογής και πνευματικής ανάτασης.
Στοιχεία συναυλίας:
ΤΕ ΡΙ ΡΕΜ από την musicAeterna byzantina
Τρίτη 14 Ιουλίου 2026 | 21:00
Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου, Ναύπλιο
Διάρκεια | 60 λεπτά
Είσοδος Ελεύθερη
Συντελεστές:
Καλλιτεχνικός διευθυντής: Θεόδωρος Κουρεντζής
Χοράρχης: Αντώνιος Κουτρουπής, Άρχων Μαΐστωρ του Οικουμενικού Θρόνου
Σολίστ: Γρηγόριος Ζάρκος, Άρχων Πρωτοψάλτης της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιά
Υπό τη διεύθυνση του Αντώνιου Κουτρουπή, Άρχοντα Μαΐστορος του Οικουμενικού Θρόνου και με σολίστ τον Γρηγόριο Ζάρκο, Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιά, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να βιώσει μία μοναδική μουσική εμπειρία αφιερωμένη στην κορυφαία έκφραση της βυζαντινής μελουργίας.
Στη βυζαντινή μουσική παράδοση, οι τρεις συλλαβές «Τε-ρι-ρεμ» σηματοδοτούν το σημείο όπου ο λόγος υποχωρεί και η μουσική αναλαμβάνει να εκφράσει το άρρητο. Εκεί όπου τελειώνει ο ύμνος, η μελωδία συνεχίζει να «κρατά» ζωντανή την προσευχή, επεκτείνοντας τον χρόνο, την πνοή και τη νοηματική της διάσταση. Μέσα από αυτές τις τρεις μόνο συλλαβές, μεγάλοι δάσκαλοι της βυζαντινής μουσικής, όπως ο Πέτρος ο Πελοποννήσιος και ο Νικόλαος Σμύρνης, δημιούργησαν αριστουργήματα απαράμιλλης συνθετικής φαντασίας και πνευματικού βάθους.
Το πρόγραμμα «ΤΕ ΡΙ ΡΕΜ» αναδεικνύει αυτήν ακριβώς τη διάσταση της βυζαντινής ψαλτικής: μια αδιάκοπη, άρρητη αγγελική δοξολογία, έναν αέναο μουσικό ποταμό που υπερβαίνει τις λέξεις και οδηγεί τον ακροατή σε μια εμπειρία εσωτερικής γαλήνης, περισυλλογής και πνευματικής ανάτασης.
Στοιχεία συναυλίας:
ΤΕ ΡΙ ΡΕΜ από την musicAeterna byzantina
Τρίτη 14 Ιουλίου 2026 | 21:00
Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου, Ναύπλιο
Διάρκεια | 60 λεπτά
Είσοδος Ελεύθερη
Συντελεστές:
Καλλιτεχνικός διευθυντής: Θεόδωρος Κουρεντζής
Χοράρχης: Αντώνιος Κουτρουπής, Άρχων Μαΐστωρ του Οικουμενικού Θρόνου
Σολίστ: Γρηγόριος Ζάρκος, Άρχων Πρωτοψάλτης της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιά
Πληροφορίες: 35ο Φεστιβάλ Ναυπλίου | 11–18 Ιουλίου 2026.
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