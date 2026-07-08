Νεκρή 25χρονη σε τροχαίο στα Μουδανιά Χαλκιδικής
ΕΛΛΑΔΑ
Χαλκιδική Τροχαίο Νεκρή

Νεκρή 25χρονη σε τροχαίο στα Μουδανιά Χαλκιδικής

Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε η νεαρή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στο 2ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Μουδανιών - Πορταριάς

Νεκρή 25χρονη σε τροχαίο στα Μουδανιά Χαλκιδικής
Φανή Χαρίση
1 ΣΧΟΛΙΟ
Θανάσιμα τραυματίστηκε μια 25χρονη που οδηγούσε μοτοσυκλέτα όταν συγκρούστηκε με ΙΧ επιβατικό που οδηγούσε μια 50χρονη στην Χαλκιδική

Το τροχαίο σημειώθηκε σήμερα στις 4.15 το μεσημέρι στο 2ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Μουδανιών - Πορταριάς όταν τα δυο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Τα αίτια και τις συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου διερευνά η Τροχαία Μουδανίων.
Φανή Χαρίση
1 ΣΧΟΛΙΟ

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