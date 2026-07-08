Τομ Χόλαντ: Η Ζεντάγια μου έμαθε να έχω αυτοπεποίθηση και να τολμώ
Τομ Χόλαντ: Η Ζεντάγια μου έμαθε να έχω αυτοπεποίθηση και να τολμώ
Ο ηθοποιός έκανε μία τρυφερή εξομολόγηση για τη σύζυγό του με αφορμή τη συνεργασία τους στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν
Μία τρυφερή εξομολόγηση έκανε ο Τομ Χόλαντ για τη Ζεντάγια, σημειώνοντας πως εκείνη τον έμαθε να έχει αυτοπεποίθηση και να τολμά.
Το ζευγάρι, που επιβεβαίωσε τον γάμο του τον περασμένο μήνα, πρωταγωνιστεί στην κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, με τη Ζεντάγια να ενσαρκώνει τη θεά Αθηνά και τον Χόλαντ τον Τηλέμαχο, γιο του Οδυσσέα.
Στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας, ο 30χρονος ηθοποιός ρωτήθηκε τι αποκόμισε από τη στενή συνεργασία με τη σύζυγό του, απαντώντας: «Να έχω αυτοπεποίθηση και να τολμώ. Κάνει μεγάλες επιλογές στους ρόλους της και δεν φοβάται να “χτίσει” χαρακτήρες που μοιάζουν αληθινοί». «Υπάρχουν λίγοι ηθοποιοί που μπορούν να το κάνουν τόσο καλά όσο εκείνη. Και λατρεύω να τη βλέπω να το κάνει», πρόσθεσε.
Δείτε το βίντεο
Από την πλευρά της, η Ζεντάγια, η οποία έχει χαρακτηρίσει τη συμμετοχή τους στην ίδια ταινία «το απόλυτο όνειρο», επισήμανε: «Έχω μάθει πολλά από εκείνον, αλλά κυρίως την επαγγελματική του ηθική. Πάντα "δίνει" ότι έχει και δεν έχει σε αυτό που κάνει» και εξήγησε πως δείχνει σεβασμό σε όλους όσους εργάζονται μπροστά αλλά και πίσω από τις κάμερες και θεωρεί ότι ο σεβασμός προς τους συνεργάτες του είναι το πιο σημαντικό πράγμα.
Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 17 Ιουλίου και ήδη συγκαταλέγεται στις πιο πολυσυζητημένες κινηματογραφικές παραγωγές της χρονιάς.
Το ζευγάρι, που επιβεβαίωσε τον γάμο του τον περασμένο μήνα, πρωταγωνιστεί στην κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, με τη Ζεντάγια να ενσαρκώνει τη θεά Αθηνά και τον Χόλαντ τον Τηλέμαχο, γιο του Οδυσσέα.
Στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας, ο 30χρονος ηθοποιός ρωτήθηκε τι αποκόμισε από τη στενή συνεργασία με τη σύζυγό του, απαντώντας: «Να έχω αυτοπεποίθηση και να τολμώ. Κάνει μεγάλες επιλογές στους ρόλους της και δεν φοβάται να “χτίσει” χαρακτήρες που μοιάζουν αληθινοί». «Υπάρχουν λίγοι ηθοποιοί που μπορούν να το κάνουν τόσο καλά όσο εκείνη. Και λατρεύω να τη βλέπω να το κάνει», πρόσθεσε.
Δείτε το βίντεο
@entertainmenttonight Tom Holland praises Zendaya's big, bold choices in 'The Odyssey' and reacts to a working on a potential rom-com with her! #tomholland #zendaya #theodyssey ♬ original sound - Entertainment Tonight
Από την πλευρά της, η Ζεντάγια, η οποία έχει χαρακτηρίσει τη συμμετοχή τους στην ίδια ταινία «το απόλυτο όνειρο», επισήμανε: «Έχω μάθει πολλά από εκείνον, αλλά κυρίως την επαγγελματική του ηθική. Πάντα "δίνει" ότι έχει και δεν έχει σε αυτό που κάνει» και εξήγησε πως δείχνει σεβασμό σε όλους όσους εργάζονται μπροστά αλλά και πίσω από τις κάμερες και θεωρεί ότι ο σεβασμός προς τους συνεργάτες του είναι το πιο σημαντικό πράγμα.
@entertainmenttonight The way Tom Holland's work ethic continues to impress Zendaya. 🥹 #zendaya #tomholland #theodyssey ♬ original sound - Entertainment Tonight
Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 17 Ιουλίου και ήδη συγκαταλέγεται στις πιο πολυσυζητημένες κινηματογραφικές παραγωγές της χρονιάς.
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