Formula 1 στην Ελλάδα; Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθαρίζει στο newsauto (video)
ΕΛΛΑΔΑ

Formula 1 στην Ελλάδα; Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθαρίζει στο newsauto (video)

Η Formula 1 στην Ελλάδα παραμένει ένα μεγάλο όνειρο. Ένα όνειρο που συγκινεί τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού, θα έδινε διεθνή προβολή στη χώρα και θα μπορούσε να τοποθετήσει την Αθήνα στον παγκόσμιο χάρτη των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων.

Formula 1 στην Ελλάδα; Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθαρίζει στο newsauto (video)
UPD:

Όμως, όπως ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας στον Τάκη Τρακουσέλλη και το newsauto, άλλο η επιθυμία και άλλο η πραγματικότητα.

Στο ερώτημα αν η Ελλάδα θέλει έναν αγώνα Formula 1, η απάντηση είναι ξεκάθαρη: ναι. Στο ερώτημα όμως αν μπορεί να τον φέρει σύντομα, η απάντηση είναι πολύ πιο δύσκολη. Ο Πρωθυπουργός ήταν απολύτως ρεαλιστής, λέγοντας ότι η δημιουργία μιας νέας πίστας Formula 1 είναι μια τεράστια επένδυση, ενώ ακόμη και η λύση ενός city race στην Αθήνα έχει πολύ μεγάλη επιβάρυνση για την πόλη.

Η Ελλάδα, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έχει εξετάσει στο παρελθόν το ενδεχόμενο ενός αγώνα πόλης στην Αθήνα και εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες επαφές με τη Formula 1. Ωστόσο, όπως τόνισε, δεν βλέπει τη δυνατότητα να έρθει η F1 στη χώρα μας σύντομα. «Έχω μάθει να μην κοροϊδεύω τον κόσμο», ήταν το ξεκάθαρο μήνυμά του.

Η πραγματικότητα είναι πως η Formula 1 σήμερα δεν είναι απλώς ένας αγώνας. Είναι μια τεράστια εμπορική, τηλεοπτική και τουριστική πλατφόρμα. Το καλεντάρι του 2026 περιλαμβάνει αγώνες σε όλο τον κόσμο, από την Αυστραλία και την Ιαπωνία μέχρι το Μονακό, τη Σιγκαπούρη, το Λας Βέγκας, το Κατάρ και το Άμπου Ντάμπι. Η ζήτηση για μια θέση στο πρόγραμμα είναι τεράστια και ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε χώρες και πόλεις πολύ σκληρός.

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