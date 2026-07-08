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Wimbledon: Ασταμάτητος ο Τζόκοβιτς, λύγισε τον Οζέ-Αλιασίμ σε θρίλερ πέντε σετ και πάει στον Σίνερ, δείτε βίντεο
Wimbledon: Ασταμάτητος ο Τζόκοβιτς, λύγισε τον Οζέ-Αλιασίμ σε θρίλερ πέντε σετ και πάει στον Σίνερ, δείτε βίντεο
Ο 39χρονος Σέρβος προκρίθηκε για όγδοη συνεχόμενη φορά στα ημιτελικά του βρετανικού Grand Slam
Ο 39χρονος Νόβακ Τζόκοβιτς προκρίθηκε για όγδοη διαδοχική φορά στα ημιτελικά του Γουίμπλεντον, επικρατώντας του Καναδού Φέλιξ Οζέ-Αλιασίμ με 7-6(10), 3-6, 6-3, 6-7(4), 7-6(10-4) έπειτα από μια συγκλονιστική αναμέτρηση την Τρίτη (7/7), κλείνοντας ραντεβού με τον κάτοχο του τίτλου, Γιανίκ Σίνερ.
Ο Νο7 του ταμπλό χαμογέλασε ειρωνικά ύστερα από αρκετές χαμένες ευκαιρίες στο μακρύ τάι μπρέικ του πρώτου σετ, όμως στο τέλος ήταν εκείνος που πανηγύρισε, όταν ο Οζέ-Αλιασίμ έστειλε ένα βολέ άουτ, χάνοντας ένα σετ που φαινόταν να έχει στα χέρια του.
Στο δεύτερο σετ, ένα διπλό λάθος του Τζόκοβιτς χάρισε μπρέικ στον Καναδό για το 5-3 και εκείνος διατήρησε το σερβίς του στο επόμενο γκέιμ, ισοφαρίζοντας τον αγώνα. Στη συνέχεια, περίπου στις 19:40 τοπική ώρα, έκλεισε η οροφή του Centre Court.
Η απόφαση αυτή προκάλεσε τη δυσαρέσκεια του Τζόκοβιτς, ο οποίος όμως ανέκτησε γρήγορα τη συγκέντρωσή του. Στο τρίτο σετ βελτίωσε αισθητά το παιχνίδι του από τη βασική γραμμή, πέτυχε το καθοριστικό μπρέικ στο έκτο γκέιμ και πήρε ξανά το προβάδισμα.
Ο Οζέ-Αλιασίμ έχασε το πρώτο γκέιμ στο σερβίς του στο τέταρτο σετ και ξέσπασε χτυπώντας με τη ρακέτα του την καρέκλα, ωστόσο αντέδρασε, έστειλε το σετ στο τάι μπρέικ και ισοφάρισε σε 2-2, οδηγώντας τον προημιτελικό σε πέμπτο σετ.
Οι δύο τενίστες παρέμειναν αχώριστοι στα πρώτα 12 γκέιμ του τελευταίου σετ, όμως ο Τζόκοβιτς αξιοποίησε την εμπειρία του στο καθοριστικό match tie-break, επικράτησε με 10-4 και αποθεώθηκε από το κοινό του Centre Court, που παρακολούθησε έναν αγώνα υψηλού επιπέδου.
39 years old. @DjokerNole things. #Wimbledon pic.twitter.com/W5GMGr6V0r— Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2026
Ο Νο7 του ταμπλό χαμογέλασε ειρωνικά ύστερα από αρκετές χαμένες ευκαιρίες στο μακρύ τάι μπρέικ του πρώτου σετ, όμως στο τέλος ήταν εκείνος που πανηγύρισε, όταν ο Οζέ-Αλιασίμ έστειλε ένα βολέ άουτ, χάνοντας ένα σετ που φαινόταν να έχει στα χέρια του.
Στο δεύτερο σετ, ένα διπλό λάθος του Τζόκοβιτς χάρισε μπρέικ στον Καναδό για το 5-3 και εκείνος διατήρησε το σερβίς του στο επόμενο γκέιμ, ισοφαρίζοντας τον αγώνα. Στη συνέχεια, περίπου στις 19:40 τοπική ώρα, έκλεισε η οροφή του Centre Court.
Η απόφαση αυτή προκάλεσε τη δυσαρέσκεια του Τζόκοβιτς, ο οποίος όμως ανέκτησε γρήγορα τη συγκέντρωσή του. Στο τρίτο σετ βελτίωσε αισθητά το παιχνίδι του από τη βασική γραμμή, πέτυχε το καθοριστικό μπρέικ στο έκτο γκέιμ και πήρε ξανά το προβάδισμα.
Ο Οζέ-Αλιασίμ έχασε το πρώτο γκέιμ στο σερβίς του στο τέταρτο σετ και ξέσπασε χτυπώντας με τη ρακέτα του την καρέκλα, ωστόσο αντέδρασε, έστειλε το σετ στο τάι μπρέικ και ισοφάρισε σε 2-2, οδηγώντας τον προημιτελικό σε πέμπτο σετ.
Οι δύο τενίστες παρέμειναν αχώριστοι στα πρώτα 12 γκέιμ του τελευταίου σετ, όμως ο Τζόκοβιτς αξιοποίησε την εμπειρία του στο καθοριστικό match tie-break, επικράτησε με 10-4 και αποθεώθηκε από το κοινό του Centre Court, που παρακολούθησε έναν αγώνα υψηλού επιπέδου.
Speechless. #Wimbledon pic.twitter.com/UmFfVps6QZ— Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2026
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