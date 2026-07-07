Εξαφανίστηκε 14χρονος από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων στην Αλεξανδρούπολη
ΕΛΛΑΔΑ
Εξαφάνιση Το Χαμόγελο του Παιδιού Αλεξανδρούπολη

Εξαφανίστηκε 14χρονος από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων στην Αλεξανδρούπολη

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο

Εξαφανίστηκε 14χρονος από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων στην Αλεξανδρούπολη
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Συναγερμός σήμανε στις Αρχές καθώς εξαφανίστηκε ανήλικος από δομή στην Αλεξανδρούπολη. Συγκεκριμένα, στις 06/07/2026, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη, ο Γιαρί (επ.) Σαχέλ (ον.), 14 ετών.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα, 07/07/2026, και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Γιαρί (επ.) Σαχέλ (ον.), έχει ύψος 1.60 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε λευκή κοντομάνικη μπλούζα, μαύρη βερμούδα, λευκά αθλητικά παπούτσια και κρατούσε μία σκούρου χρώματος τσάντα.
6 ΣΧΟΛΙΑ

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