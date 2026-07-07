Εξαφανίστηκε 14χρονος από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων στην Αλεξανδρούπολη

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο