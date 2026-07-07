Εκτέλεσαν με σφαίρα στο κεφάλι την Ουκρανή που καταζητούνταν για την έκρηξη στο Μονακό, η ομολογία του μυστικού πράκτορα και το «δωμάτιο βασανιστηρίων»

Ο αξιωματικός των Μυστικών Υπηρεσιών συνελήφθη για τη δολοφονία μαζί με πρώην αστυνομικό





Η 39χρονη Ουκρανή είχε μπει στο στόχαστρο διεθνούς έρευνας, καθώς οι αρχές εκτιμούσαν ότι είχε διαφύγει από το πριγκιπάτο μετά την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στην είσοδο πολυκατοικίας στις 29 Ιουνίου, σύμφωνα με το BBC.







The SBU confirms the death of Anastasia Berezovska — the perpetrator of the attempted assassination of an oligarch in Monaco



A current GUR employee and a former security official have been detained on suspicion of her murder.



The prosecutor’s office published footage of the… https://t.co/ScSq4S35H0 pic.twitter.com/eadt2da83e — NEXTA (@nexta_tv) July 7, 2026 Η επιστροφή στην Ουκρανία και οι δύο ύποπτοι Όπως ανακοίνωσε η SBU, η 39χρονη επέστρεψε στην Ουκρανία την 1η Ιουλίου, δύο ημέρες μετά την επίθεση στο Μονακό. Εκεί φέρεται να ήρθε σε επαφή με την οικογένειά της, αλλά και με δύο άνδρες: έναν πρώην αστυνομικό και έναν εν ενεργεία αξιωματικό της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφοριών του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας.



Οι δύο άνδρες ερευνήθηκαν αρχικά ως πιθανοί συνεργοί της στην επίθεση στο Μονακό, καθώς, σύμφωνα με τις Αρχές, είχαν πραγματοποιήσει επανειλημμένες μεταφορές χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς και λογαριασμούς κρυπτονομισμάτων της Μπερεζόφσκα.



Στη συνέχεια, ο αξιωματικός των υπηρεσιών πληροφοριών φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία της, υποστηρίζοντας ότι την πραγματοποίησε μαζί με ακόμη έναν ύποπτο.

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Το «δωμάτιο βασανιστηρίων» Η υπόθεση πήρε ακόμη πιο σκοτεινή τροπή όταν, κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι του πρώην αξιωματικού της αστυνομίας, οι Αρχές εντόπισαν έναν υπόγειο χώρο που «έμοιαζε με δωμάτιο βασανιστηρίων».



«Και οι δύο ύποπτοι τέθηκαν υπό κράτηση ως ύποπτοι για τη διάπραξη φόνου εκ προμελέτης από ομάδα ατόμων».



Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.



Το χρονικό της έκρηξης στο Μονακό Ο αναπληρωτής εισαγγελέας του Μονακό, Μοργκάν Ρεϊμόν, δήλωσε ότι η Μπερεζόφσκα είχε περάσει ημέρες παρακολουθώντας την κατοικία και ότι κατά τη διάρκεια της επίθεσης, την περασμένη Δευτέρα, ήταν «μεταμφιεσμένη σε άνδρα».



Νεκρή με τραύματα από πυροβολισμό στο κεφάλι βρέθηκε η Αναστασία Μπερεζόφσκα, η γυναίκα που θεωρούνταν ύποπτη για την επίθεση με παγιδευμένο δέμα στο Μονακό, από την οποία είχαν τραυματιστεί ένας Ουκρανός πολυεκατομμυριούχος που τελούσε υπό κυρώσεις και μέλη της οικογένειάς του.Η 39χρονη Ουκρανή είχε μπει στο στόχαστρο διεθνούς έρευνας, καθώς οι αρχές εκτιμούσαν ότι είχε διαφύγει από το πριγκιπάτο μετά την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στην είσοδο πολυκατοικίας στις 29 Ιουνίου, σύμφωνα με το BBC.Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), η Μπερεζόφσκα εντοπίστηκε νεκρή με τραύματα από όπλο στο κεφάλι, ενώ δύο άνδρες έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι για τη δολοφονία της.Όπως ανακοίνωσε η SBU, η 39χρονη επέστρεψε στην Ουκρανία την 1η Ιουλίου, δύο ημέρες μετά την επίθεση στο Μονακό. Εκεί φέρεται να ήρθε σε επαφή με την οικογένειά της, αλλά και με δύο άνδρες: ένανκαι έναν εν ενεργεία αξιωματικό τηςτου υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας.Οι δύο άνδρες ερευνήθηκαν αρχικά ως πιθανοί συνεργοί της στην επίθεση στο Μονακό, καθώς, σύμφωνα με τις Αρχές, είχαν πραγματοποιήσει επανειλημμένες μεταφορές χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς και λογαριασμούς κρυπτονομισμάτων της Μπερεζόφσκα.Στη συνέχεια, ο αξιωματικός των υπηρεσιών πληροφοριών φέρεται, υποστηρίζοντας ότι την πραγματοποίησε μαζί με ακόμη έναν ύποπτο.Η υπόθεση πήρε ακόμη πιο σκοτεινή τροπή όταν, κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι του πρώην αξιωματικού της αστυνομίας, οι Αρχές εντόπισαν έναν υπόγειο χώρο που «έμοιαζε με δωμάτιο βασανιστηρίων».«Και οι δύο ύποπτοι τέθηκαν υπό κράτηση ως ύποπτοι για τη διάπραξη φόνου εκ προμελέτης από ομάδα ατόμων».Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.Ο αναπληρωτής εισαγγελέας του Μονακό, Μοργκάν Ρεϊμόν, δήλωσε ότι η Μπερεζόφσκα είχε περάσει ημέρες παρακολουθώντας την κατοικία και ότι κατά τη διάρκεια της επίθεσης, την περασμένη Δευτέρα, ήταν «».

Οι Αρχές εκτιμούσαν ότι η Μπερεζόφσκα είχε διαφύγει με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο προς την Ιταλία και στη συνέχεια στη Γερμανία. Εκεί, ειδικές δυνάμεις πραγματοποίησαν την Πέμπτη έρευνα σε διαμέρισμα που είχε νοικιάσει μία 39χρονη Ουκρανή, η οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, «βρισκόταν σε φυγή», στο ομόσπονδο κρατίδιο της Έσσης.



Την Παρασκευή, η Interpol εξέδωσε ερυθρά αγγελία σε βάρος της, ενημερώνοντας τις αστυνομικές Αρχές παγκοσμίως ότι καταζητείται ως φυγόδικη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε δημόσιο χώρο με εγκληματική πρόθεση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.