Ξέσπασε ο γιος του Μιχάλη Μόσιου: Νιώθουμε «βιασμένοι», είδαμε έναν άνθρωπο να μιλά για τις τελευταίες στιγμές του πατέρα μας χωρίς τη συγκατάθεσή μας
Ξέσπασε ο γιος του Μιχάλη Μόσιου: Νιώθουμε «βιασμένοι», είδαμε έναν άνθρωπο να μιλά για τις τελευταίες στιγμές του πατέρα μας χωρίς τη συγκατάθεσή μας
Ο Μάρκος Λεζές είχε δηλώσει πως ο ηθοποιός «δεν απαντούσε στα τηλέφωνα, έστειλαν την αστυνομία και τελικά τον βρήκε ο γείτονας στο μπάνιο», με τον Γιάννη Μόσιο να υποστηρίζει πως άφησε να εννοηθεί ότι πέθανε μόνος και παρατημένος
Δημόσια ξέσπασε ο γιος του Μιχάλη Μόσιου, δηλώνοντας πως η οικογένεια του ηθοποιού αισθάνεται «βιασμένη» καθώς παρακολούθησαν έναν άνθρωπο να μιλά για τις τελευταίες στιγμές του πατέρα τους, χωρίς τη συγκατάθεσή τους.
Ο Γιάννης Μόσιος μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ευχαρίστησε αρχικά τον κόσμο για τα μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης για την απώλεια του πατέρα του, σημειώνοντας: «Καταρχάς θα ήθελα εκ μέρους της οικογένειας μας να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για τα εκατοντάδες ή και χιλιάδες μηνύματα συμπαράστασης που έχουμε λάβει για τον πατέρα μας. Πάντα χαιρόταν σαν μικρό παιδί όταν έβλεπε το πόσο τον αγαπουσε ο κόσμος. Μας δώσατε μια σπίθα δύναμης μέσα στο σκοτάδι της θλίψης μας».
Στη συνέχεια, επισήμανε πως ύστερα από δηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην τηλεόραση, δόθηκε η εντύπωση πως ο Μιχάλης Μόσιος πέθανε μόνος και παρατημένος, γεγονός που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, όπως τόνισε: «Δεύτερον, και κυριότερο, ως οικογένεια αισθανόμαστε "βιασμένοι". Μέσα στον πόνο μας, είδαμε έναν άνθρωπο να μιλά δημόσια χωρίς την συγκατάθεση μας σε γνωστή πρωινή τηλεοπτική εκπομπή ελαφράς ψυχαγωγίας, για τις τελευταίες στιγμές και τον τρόπο ανεύρεσης του πατέρα μας. Οι δηλώσεις αυτές αναπαράχθηκαν παντού και δημιούργησαν την ψευδή εικόνα ότι ο πατέρας μας ήταν παρατημένος και μόνος. Τίποτα δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την αλήθεια. Ήμασταν και είμαστε μια πολύ αγαπημένη οικογένεια, πάντα ενωμένοι σαν μια γροθιά, και ο πατέρας μας δεν ήταν ούτε μόνος ούτε ξεχασμένος. Ήταν βαθιά αγαπημένος από την οικογένειά του και από τον κόσμο. Αισθανθήκαμε ακόμη μεγαλύτερη θλίψη και προδοσία με το γεγονός ότι ο άνθρωπος που επέλεξε να μιλήσει δημόσια για τις τελευταίες στιγμές του πατέρα μας, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως αδελφό του, δεν βρέθηκε δίπλα μας να τον αποχαιρετήσει στην κηδεία του. Την ίδια ημέρα, επέλεξε να προβάλλει δημόσια το προσωπικό του έργο. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα», έγραψε.
Δείτε την ανάρτηση
Κλείνοντας, ο Γιάννης Μόσιος εξήγησε πως ο πατέρας του έφυγε όπως ακριβώς επιθυμούσε και τόνισε πως στόχος αυτής της ανάρτησης είναι να γίνει ξεκάθαρη η αλήθεια, ώστε να μπορεί ο ίδιος και η οικογένειά του να πενθήσουν και να καταφέρουν να βρουν τις ισορροπίες τους: «Ο πατέρας μας ήταν ένας άνθρωπος υπερβολικά χαμηλών τόνων που πάνω απ' όλα είχε αξιοπρέπεια και ουδέποτε έδινε δικαιώματα. Και αυτό που έγινε τις τελευταίες ημέρες πληγώνει βαθιά τη μνήμη του και τη δική μας υπόσταση. Το σπίτι μας στην Κερατέα ήταν το αγαπημένο του μέρος. Εκεί ήταν το καταφύγιό του, εκεί ηρεμούσε, εκεί ήθελε να περνά τον χρόνο του. Ο ίδιος είχε εκφράσει πολλές φορές ότι, όταν θα ερχόταν εκείνη η στιγμή, θα ήθελε να φύγει ακαριαία, στο σπίτι του. Χωρίς να παιδευτεί και χωρίς να παιδέψει. Αυτό ακριβώς συνέβη. Η καρδιά του σταμάτησε ξαφνικά. Δεν υπήρχε κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει αυτή την εξέλιξη. Έζησε όπως ο ίδιος επέλεξε, έφυγε ακριβώς όπως ο ίδιος ευχόταν και έφυγε στον τόπο που αγαπούσε, γεμάτος. Φροντίζοντας μέχρι τελευταία στιγμή αδέσποτα ζώα. Αυτό είναι το μόνο που αξίζει να μείνει. Όλα τα υπόλοιπα δεν είναι παρά κιτρινισμοί και εικασίες που αδικούν έναν άνθρωπο ο οποίος σε όλη του τη ζωή πορεύτηκε με αξιοπρέπεια. Με αυτή την ανάρτηση θέλουμε να δώσουμε ένα τέλος σε όσα γράφτηκαν και ακούστηκαν ώστε να μπορέσουμε να πενθήσουμε και με κάποιο τρόπο να βρούμε τη δύναμη να ορθοποδήσουμε», ανέφερε.
«Δεν απαντούσε στα τηλέφωνα, έστειλαν την αστυνομία και τελικά τον βρήκε ο γείτονας στο μπάνιο»
Μία ημέρα μετά την ανακοίνωση για τον θάνατο του Μιχάλη Μόσιου, στις 2 Ιουλίου, ο Μάρκος Λεζές έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Πρωινό» για τον ηθοποιό, επισημαίνοντας πως βρέθηκε νεκρός στο μπάνιο του σπιτιού του στην Κερατέα, από έναν γείτονά του, ο οποίος τον αναζήτησε καθώς η οικογένειά του τον έψαχνε για ώρες. Οι δηλώσεις αυτές φέρεται πως ενόχλησαν την οικογένεια του Μιχάλη Μόσιου και προκάλεσαν το ξέσπασμα του γιου του.
Ο Μάρκος Λεζές είπε αναλυτικά: «Ήταν καλός άνθρωπος, τίμιος και ταλαντούχος. Είχε απομονωθεί τα τελευταία χρόνια στην Κερατέα. Τον κυνηγούσα για να μην καπνίζει, του έλεγα ότι θα τον καταστρέψει. Τηλεφωνιόμασταν κάθε εβδομάδα. Πήρα τη γυναίκα του, τη Βάσια, μου είπε ότι τον βρήκαν στο μπάνιο. Τη ρώτησα πώς έγινε αυτό, μου είπε "δεν ξέρω". Έμενε μόνος του στην Κερατέα, η γυναίκα του και τα παιδιά του έμεναν στη Νέα Σμύρνη. Πρέπει να είχε φύγει από τα ξημερώματα της Κυριακής. Τον έπαιρναν τηλέφωνο και δεν απαντούσε. Έστειλαν την αστυνομία, φώναζαν, αλλά δεν απαντούσε. Τα φώτα ήταν αναμμένα. Ο γείτονας δίπλα είχε τα κλειδιά, άνοιξε και τον βρήκε».
Ο Γιάννης Μόσιος μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ευχαρίστησε αρχικά τον κόσμο για τα μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης για την απώλεια του πατέρα του, σημειώνοντας: «Καταρχάς θα ήθελα εκ μέρους της οικογένειας μας να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για τα εκατοντάδες ή και χιλιάδες μηνύματα συμπαράστασης που έχουμε λάβει για τον πατέρα μας. Πάντα χαιρόταν σαν μικρό παιδί όταν έβλεπε το πόσο τον αγαπουσε ο κόσμος. Μας δώσατε μια σπίθα δύναμης μέσα στο σκοτάδι της θλίψης μας».
Στη συνέχεια, επισήμανε πως ύστερα από δηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην τηλεόραση, δόθηκε η εντύπωση πως ο Μιχάλης Μόσιος πέθανε μόνος και παρατημένος, γεγονός που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, όπως τόνισε: «Δεύτερον, και κυριότερο, ως οικογένεια αισθανόμαστε "βιασμένοι". Μέσα στον πόνο μας, είδαμε έναν άνθρωπο να μιλά δημόσια χωρίς την συγκατάθεση μας σε γνωστή πρωινή τηλεοπτική εκπομπή ελαφράς ψυχαγωγίας, για τις τελευταίες στιγμές και τον τρόπο ανεύρεσης του πατέρα μας. Οι δηλώσεις αυτές αναπαράχθηκαν παντού και δημιούργησαν την ψευδή εικόνα ότι ο πατέρας μας ήταν παρατημένος και μόνος. Τίποτα δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την αλήθεια. Ήμασταν και είμαστε μια πολύ αγαπημένη οικογένεια, πάντα ενωμένοι σαν μια γροθιά, και ο πατέρας μας δεν ήταν ούτε μόνος ούτε ξεχασμένος. Ήταν βαθιά αγαπημένος από την οικογένειά του και από τον κόσμο. Αισθανθήκαμε ακόμη μεγαλύτερη θλίψη και προδοσία με το γεγονός ότι ο άνθρωπος που επέλεξε να μιλήσει δημόσια για τις τελευταίες στιγμές του πατέρα μας, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως αδελφό του, δεν βρέθηκε δίπλα μας να τον αποχαιρετήσει στην κηδεία του. Την ίδια ημέρα, επέλεξε να προβάλλει δημόσια το προσωπικό του έργο. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα», έγραψε.
Δείτε την ανάρτηση
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Κλείνοντας, ο Γιάννης Μόσιος εξήγησε πως ο πατέρας του έφυγε όπως ακριβώς επιθυμούσε και τόνισε πως στόχος αυτής της ανάρτησης είναι να γίνει ξεκάθαρη η αλήθεια, ώστε να μπορεί ο ίδιος και η οικογένειά του να πενθήσουν και να καταφέρουν να βρουν τις ισορροπίες τους: «Ο πατέρας μας ήταν ένας άνθρωπος υπερβολικά χαμηλών τόνων που πάνω απ' όλα είχε αξιοπρέπεια και ουδέποτε έδινε δικαιώματα. Και αυτό που έγινε τις τελευταίες ημέρες πληγώνει βαθιά τη μνήμη του και τη δική μας υπόσταση. Το σπίτι μας στην Κερατέα ήταν το αγαπημένο του μέρος. Εκεί ήταν το καταφύγιό του, εκεί ηρεμούσε, εκεί ήθελε να περνά τον χρόνο του. Ο ίδιος είχε εκφράσει πολλές φορές ότι, όταν θα ερχόταν εκείνη η στιγμή, θα ήθελε να φύγει ακαριαία, στο σπίτι του. Χωρίς να παιδευτεί και χωρίς να παιδέψει. Αυτό ακριβώς συνέβη. Η καρδιά του σταμάτησε ξαφνικά. Δεν υπήρχε κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει αυτή την εξέλιξη. Έζησε όπως ο ίδιος επέλεξε, έφυγε ακριβώς όπως ο ίδιος ευχόταν και έφυγε στον τόπο που αγαπούσε, γεμάτος. Φροντίζοντας μέχρι τελευταία στιγμή αδέσποτα ζώα. Αυτό είναι το μόνο που αξίζει να μείνει. Όλα τα υπόλοιπα δεν είναι παρά κιτρινισμοί και εικασίες που αδικούν έναν άνθρωπο ο οποίος σε όλη του τη ζωή πορεύτηκε με αξιοπρέπεια. Με αυτή την ανάρτηση θέλουμε να δώσουμε ένα τέλος σε όσα γράφτηκαν και ακούστηκαν ώστε να μπορέσουμε να πενθήσουμε και με κάποιο τρόπο να βρούμε τη δύναμη να ορθοποδήσουμε», ανέφερε.
«Δεν απαντούσε στα τηλέφωνα, έστειλαν την αστυνομία και τελικά τον βρήκε ο γείτονας στο μπάνιο»
Μία ημέρα μετά την ανακοίνωση για τον θάνατο του Μιχάλη Μόσιου, στις 2 Ιουλίου, ο Μάρκος Λεζές έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Πρωινό» για τον ηθοποιό, επισημαίνοντας πως βρέθηκε νεκρός στο μπάνιο του σπιτιού του στην Κερατέα, από έναν γείτονά του, ο οποίος τον αναζήτησε καθώς η οικογένειά του τον έψαχνε για ώρες. Οι δηλώσεις αυτές φέρεται πως ενόχλησαν την οικογένεια του Μιχάλη Μόσιου και προκάλεσαν το ξέσπασμα του γιου του.
Ο Μάρκος Λεζές είπε αναλυτικά: «Ήταν καλός άνθρωπος, τίμιος και ταλαντούχος. Είχε απομονωθεί τα τελευταία χρόνια στην Κερατέα. Τον κυνηγούσα για να μην καπνίζει, του έλεγα ότι θα τον καταστρέψει. Τηλεφωνιόμασταν κάθε εβδομάδα. Πήρα τη γυναίκα του, τη Βάσια, μου είπε ότι τον βρήκαν στο μπάνιο. Τη ρώτησα πώς έγινε αυτό, μου είπε "δεν ξέρω". Έμενε μόνος του στην Κερατέα, η γυναίκα του και τα παιδιά του έμεναν στη Νέα Σμύρνη. Πρέπει να είχε φύγει από τα ξημερώματα της Κυριακής. Τον έπαιρναν τηλέφωνο και δεν απαντούσε. Έστειλαν την αστυνομία, φώναζαν, αλλά δεν απαντούσε. Τα φώτα ήταν αναμμένα. Ο γείτονας δίπλα είχε τα κλειδιά, άνοιξε και τον βρήκε».
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