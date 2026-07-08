Ο Εντ Σίραν τραγούδησε για την εθνική Αγγλίας και προβλέπει κατάκτηση του Μουντιάλ: «Θα το πάρουμε εμείς», δείτε βίντεο
Ο Εντ Σίραν τραγούδησε για την εθνική Αγγλίας και προβλέπει κατάκτηση του Μουντιάλ: «Θα το πάρουμε εμείς», δείτε βίντεο
Ο Βρετανός τραγουδιστής επισκέφθηκε την αποστολή στο Κάνσας Σίτι πριν από τη νίκη επί του Μεξικού
Μια διαφορετική στιγμή χαλάρωσης είχαν οι παίκτες της εθνικής Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με τον Εντ Σίραν να επισκέπτεται τη βάση της ομάδας στο Κάνσας Σίτι και να τραγουδά μπροστά στους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο. Ο Βρετανός σταρ, που διατηρεί στενή σχέση με τα «τρία λιοντάρια», εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της ομάδας, προβλέποντας τελικό με τη Γαλλία και κατάκτηση του τροπαίου από την Αγγλία.
Η εθνική Αγγλίας άφησε για λίγο στην άκρη τις προπονήσεις και αφιέρωσε χρόνο στη μουσική την περασμένη εβδομάδα, όταν ο Εντ Σίραν επισκέφθηκε την αποστολή της ομάδας στο Κάνσας Σίτι.
Ο Βρετανός τραγουδιστής, γνωστός φίλαθλος του ποδοσφαίρου, υποστηρικτής της Αγγλίας αλλά και της Ίπσουιτς Τάουν, βρέθηκε κοντά στους διεθνείς σε μία από τις στιγμές χαλάρωσης της ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
Η αγγλική ομοσπονδία δημοσίευσε την Τρίτη (7/7) βίντεο στην εφαρμογή της, στο οποίο ο 35χρονος καλλιτέχνης ερμηνεύει τη μεγάλη επιτυχία του «Castle on the Hill» μπροστά στους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο.
Η εμφάνιση του Σίραν έγινε πριν από τη νίκη της Αγγλίας με 3-2 επί του Μεξικού στη φάση των «16» της διοργάνωσης.
«Ξέρετε κάτι; Το 2021 ο Χάρι (Κέιν) με κάλεσε στο προπονητικό καμπ της ομάδας για το EURO. Τότε γνώρισα όλους τους παίκτες και από τότε βρίσκομαι σε κάθε διοργάνωση. Είναι πραγματικά υπέροχο», δήλωσε.
Ο τραγουδιστής τόνισε ότι πλέον έχει δημιουργηθεί ένας ιδιαίτερος δεσμός με τους διεθνείς.
«Έχει γίνει μια όμορφη παράδοση. Από την πρώτη φορά που τραγούδησα για τα παιδιά, το 2021, δημιουργήθηκε ένας ιδιαίτερος δεσμός, οπότε ποτέ δεν νιώθω ότι έχω απέναντί μου ένα δύσκολο κοινό», ανέφερε.
Δεν είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεται την εθνική Αγγλίας σε μεγάλη διοργάνωση, καθώς είχε βρεθεί κοντά στην αποστολή και πριν από τον προημιτελικό απέναντι στην Ελβετία στο EURO 2024.
Μετά τη δραματική νίκη της Αγγλίας επί του Μεξικού στο στάδιο Αζτέκα, που έδωσε στα «τρία λιοντάρια» την πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ, ο Σίραν εμφανίστηκε βέβαιος για τις δυνατότητες της ομάδας.
«Πιστεύω ότι ο τελικός θα είναι Αγγλία-Γαλλία. Και όταν φτάσεις στον τελικό, όλα μπορούν να συμβούν. Νομίζω ότι θα το κατακτήσουμε εμείς», είπε χαρακτηριστικά.
Η αποστολή της Αγγλίας επέστρεψε τη Δευτέρα (6/7) στο Κάνσας Σίτι, με το πρόγραμμα της ημέρας να επικεντρώνεται κυρίως στην αποκατάσταση των ποδοσφαιριστών.
Η εθνική Αγγλίας άφησε για λίγο στην άκρη τις προπονήσεις και αφιέρωσε χρόνο στη μουσική την περασμένη εβδομάδα, όταν ο Εντ Σίραν επισκέφθηκε την αποστολή της ομάδας στο Κάνσας Σίτι.
Ο Βρετανός τραγουδιστής, γνωστός φίλαθλος του ποδοσφαίρου, υποστηρικτής της Αγγλίας αλλά και της Ίπσουιτς Τάουν, βρέθηκε κοντά στους διεθνείς σε μία από τις στιγμές χαλάρωσης της ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
Η αγγλική ομοσπονδία δημοσίευσε την Τρίτη (7/7) βίντεο στην εφαρμογή της, στο οποίο ο 35χρονος καλλιτέχνης ερμηνεύει τη μεγάλη επιτυχία του «Castle on the Hill» μπροστά στους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο.
Ed Sheeran, downtime and hard work 🎶👊— England (@England) July 7, 2026
Episode seven of Extra Time is now live 📺
Η εμφάνιση του Σίραν έγινε πριν από τη νίκη της Αγγλίας με 3-2 επί του Μεξικού στη φάση των «16» της διοργάνωσης.
«Έχει γίνει μια όμορφη παράδοση»Ο Εντ Σίραν μίλησε στα επίσημα Μέσα της εθνικής Αγγλίας για τη σχέση που έχει αναπτύξει με την ομάδα τα τελευταία χρόνια, αποκαλύπτοντας ότι όλα ξεκίνησαν έπειτα από πρόσκληση του Χάρι Κέιν.
«Ξέρετε κάτι; Το 2021 ο Χάρι (Κέιν) με κάλεσε στο προπονητικό καμπ της ομάδας για το EURO. Τότε γνώρισα όλους τους παίκτες και από τότε βρίσκομαι σε κάθε διοργάνωση. Είναι πραγματικά υπέροχο», δήλωσε.
Ο τραγουδιστής τόνισε ότι πλέον έχει δημιουργηθεί ένας ιδιαίτερος δεσμός με τους διεθνείς.
«Έχει γίνει μια όμορφη παράδοση. Από την πρώτη φορά που τραγούδησα για τα παιδιά, το 2021, δημιουργήθηκε ένας ιδιαίτερος δεσμός, οπότε ποτέ δεν νιώθω ότι έχω απέναντί μου ένα δύσκολο κοινό», ανέφερε.
📸| New pictures of Ed Sheeran with the England futbol team at their training where he recently went to sing pic.twitter.com/jLuzsmKfqS— Ed Sheeran Access (@AccessEdSheeran) July 2, 2026
Η σχέση με την Ίπσουιτς και η πρόβλεψη για τον τελικόΟ Σίραν, ο οποίος μεγάλωσε στο Σάφολκ, παραμένει σταθερά κοντά στο ποδόσφαιρο και είναι μειοψηφικός μέτοχος της Ίπσουιτς Τάουν.
Δεν είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεται την εθνική Αγγλίας σε μεγάλη διοργάνωση, καθώς είχε βρεθεί κοντά στην αποστολή και πριν από τον προημιτελικό απέναντι στην Ελβετία στο EURO 2024.
Μετά τη δραματική νίκη της Αγγλίας επί του Μεξικού στο στάδιο Αζτέκα, που έδωσε στα «τρία λιοντάρια» την πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ, ο Σίραν εμφανίστηκε βέβαιος για τις δυνατότητες της ομάδας.
«Πιστεύω ότι ο τελικός θα είναι Αγγλία-Γαλλία. Και όταν φτάσεις στον τελικό, όλα μπορούν να συμβούν. Νομίζω ότι θα το κατακτήσουμε εμείς», είπε χαρακτηριστικά.
Η αποστολή της Αγγλίας επέστρεψε τη Δευτέρα (6/7) στο Κάνσας Σίτι, με το πρόγραμμα της ημέρας να επικεντρώνεται κυρίως στην αποκατάσταση των ποδοσφαιριστών.
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