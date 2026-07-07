Η Ελλάδα πιάνει από φέτος τον στόχο του ΝΑΤΟ για αύξηση 3,5% σε αμυντικές δαπάνες

Πέντε χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων κι η Ελλάδα, προβλέπεται ότι θα επιτύχουν ήδη από φέτος τον στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών τους στο 3,5% του ΑΕΠ τους, σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία