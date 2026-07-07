Διελεύσεις μαχητικών πάνω από την Αττική την Τετάρτη για την ορκωμοσία των νέων Σμηνιών και Λοχιών της ΣΜΥΑ
ΕΛΛΑΔΑ
Μαχητικά αεροσκάφη Αττική

Διελεύσεις μαχητικών πάνω από την Αττική την Τετάρτη για την ορκωμοσία των νέων Σμηνιών και Λοχιών της ΣΜΥΑ

Οι πολίτες ενδέχεται να παρατηρήσουν σχηματισμούς αεροσκαφών να πετούν πάνω από περιοχές της Αττικής

Διελεύσεις μαχητικών πάνω από την Αττική την Τετάρτη για την ορκωμοσία των νέων Σμηνιών και Λοχιών της ΣΜΥΑ
1 ΣΧΟΛΙΟ
Διελεύσεις σχηματισμών αεροσκαφών πάνω από την Αττική θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026, στο πλαίσιο της τελετής ορκωμοσίας των νέων Σμηνιών και Λοχιών της 7ης Σειράς της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ).

Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι διελεύσεις εντάσσονται στις προγραμματισμένες δραστηριότητες της τελετής και θα πραγματοποιηθούν από τις 09:00 έως τις 10:00.

Οι πολίτες ενδέχεται να παρατηρήσουν σχηματισμούς αεροσκαφών να πετούν πάνω από περιοχές της Αττικής κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Η δραστηριότητα συνδέεται αποκλειστικά με την προγραμματισμένη τελετή ορκωμοσίας των νέων Σμηνιών και Λοχιών της 7ης Σειράς της ΣΜΥΑ.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ένα νέο μπάνιο μπορεί να μεταμορφώσει ολόκληρο τον χώρο σου - και τώρα μπορείς να το κερδίσεις

Μέσα από έναν μεγάλο διαγωνισμό όπου δυο τυχεροί κερδίζουν δυο ολικές ανακαινίσεις μπάνιου συνολικής αξίας €30.000, η εταιρεία Κυπριώτης αναδεικνύει τη δύναμη του σωστού σχεδιασμού να μεταμορφώνει την καθημερινότητα στο σπίτι.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης