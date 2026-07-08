Σεισμός 3,9 Ρίχτερ κοντά στην Κίσσαμο Χανίων
ΕΛΛΑΔΑ
Σεισμός Χανιά

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ κοντά στην Κίσσαμο Χανίων

Η δόνηση σημειώθηκε το τα ξημερώματα της Τετάρτης, με εστιακό βάθος 5 χιλιομέτρων

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ κοντά στην Κίσσαμο Χανίων
Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 Ρίχτερ καταγράφηκε στην περιοχή της Κισσάμου Χανίων, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 01:18 μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης και το επίκεντρό του εντοπίστηκε 9 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Κισσάμου. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.

Η καταγραφή προέρχεται από την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου και ενδέχεται να υπάρξει αναθεώρηση των στοιχείων.

Thema Insights

Ένα νέο μπάνιο μπορεί να μεταμορφώσει ολόκληρο τον χώρο σου - και τώρα μπορείς να το κερδίσεις

Μέσα από έναν μεγάλο διαγωνισμό όπου δυο τυχεροί κερδίζουν δυο ολικές ανακαινίσεις μπάνιου συνολικής αξίας €30.000, η εταιρεία Κυπριώτης αναδεικνύει τη δύναμη του σωστού σχεδιασμού να μεταμορφώνει την καθημερινότητα στο σπίτι.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης