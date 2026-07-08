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Σεισμός 3,9 Ρίχτερ κοντά στην Κίσσαμο Χανίων
Σεισμός 3,9 Ρίχτερ κοντά στην Κίσσαμο Χανίων
Η δόνηση σημειώθηκε το τα ξημερώματα της Τετάρτης, με εστιακό βάθος 5 χιλιομέτρων
Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 Ρίχτερ καταγράφηκε στην περιοχή της Κισσάμου Χανίων, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Ο σεισμός σημειώθηκε στις 01:18 μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης και το επίκεντρό του εντοπίστηκε 9 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Κισσάμου. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.
Η καταγραφή προέρχεται από την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου και ενδέχεται να υπάρξει αναθεώρηση των στοιχείων.
Ο σεισμός σημειώθηκε στις 01:18 μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης και το επίκεντρό του εντοπίστηκε 9 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Κισσάμου. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.
Η καταγραφή προέρχεται από την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου και ενδέχεται να υπάρξει αναθεώρηση των στοιχείων.
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