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Αγνοείται ψαροντουφεκάς στα Σφακιά, επιχείρηση του Λιμενικού για τον εντοπισμό του
Αγνοείται ψαροντουφεκάς στα Σφακιά, επιχείρηση του Λιμενικού για τον εντοπισμό του
Ο 65χρονος πήγε για ψαροντούφεκο στην θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελλου στα Σφακιά κι από τότε αγνοείται
Θρίλερ εκτυλίσσεται στην Κρήτη καθώς αγνοείται 65χρονος ψαροντουφεκάς κι έχει στηθεί μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 65χρονος πήγε για ψαροντούφεκο στην θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελλου στα Σφακιά κι από τότε αγνοείται.
Το Λιμενικό πραγματοποιεί επιχείρηση για τον εντοπισμό του, τόσο από θαλάσσης με δύο πλοιάρια και με συνδρομή από αλιευτικό σκάφος, από αέρος με το drone της Frontex, αλλά και από ξηράς με δύο οχήματα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 65χρονος πήγε για ψαροντούφεκο στην θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελλου στα Σφακιά κι από τότε αγνοείται.
Το Λιμενικό πραγματοποιεί επιχείρηση για τον εντοπισμό του, τόσο από θαλάσσης με δύο πλοιάρια και με συνδρομή από αλιευτικό σκάφος, από αέρος με το drone της Frontex, αλλά και από ξηράς με δύο οχήματα.
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