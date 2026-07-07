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Διακοπή ρεύματος σε περιοχές του Αμαρουσίου, πότε θα αποκατασταθεί
Διακοπή ρεύματος σε περιοχές του Αμαρουσίου, πότε θα αποκατασταθεί
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια της διακοπής
Διακοπή ρεύματος καταγράφεται από το απόγευμα της Τρίτης 7 Ιουλίου σε περιοχές του Αμαρουσίου, όπως αναφέρει η ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ.
Σύμφωνα με την ενημέρωση, η εκτιμώμενη ώρα αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης είναι περίπου στις 21:00 το βράδυ. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια της διακοπής.
Σύμφωνα με την ενημέρωση, η εκτιμώμενη ώρα αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης είναι περίπου στις 21:00 το βράδυ. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια της διακοπής.
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