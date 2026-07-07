Δέμα από τις ΗΠΑ έκρυβε πάνω από ένα κιλό κάνναβης, συνελήφθησαν οι παραλήπτες στη Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Διακίνηση ναρκωτικών Συλλήψεις

Δέμα από τις ΗΠΑ έκρυβε πάνω από ένα κιλό κάνναβης, συνελήφθησαν οι παραλήπτες στη Θεσσαλονίκη

Τους περίμεναν έξω από την εταιρεία ταχυμεταφορών

Δέμα από τις ΗΠΑ έκρυβε πάνω από ένα κιλό κάνναβης, συνελήφθησαν οι παραλήπτες στη Θεσσαλονίκη
Στη σύλληψη δύο ανδρών οι οποίοι φέρονται να είναι μέλη διεθνούς εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και διακίνηση ναρκωτικών, προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, μετά από ελεγχόμενη παράδοση ταχυδρομικού δέματος που περιείχε κάνναβη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ και με την συνδρομή της Δίωξης Ναρκωτικών οργανώθηκε επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης ταχυδρομικού δέματος που είχε αποσταλεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και είχε ως τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Στο εσωτερικό του δέματος εντοπίστηκαν 1.043 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Δέμα από τις ΗΠΑ έκρυβε πάνω από ένα κιλό κάνναβης, συνελήφθησαν οι παραλήπτες στη Θεσσαλονίκη
Το αυτοκίνητο των δύο συλληφθέντων

Οι δύο κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν όταν μετέβησαν με επιβατικό αυτοκίνητο σε εταιρεία ταχυμεταφορών για να παραλάβουν το δέμα όπου αμέσως μετά την παραλαβή του, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή τους.

Κατά την επιχείρηση της αστυνομίας κατασχέθηκαν η ποσότητα της ακατέργαστης κάνναβης, τρία κινητά τηλέφωνα καθώς και το αυτοκίνητο, το οποίο χρησιμοποιούνταν ως μέσο διευκόλυνσης της εγκληματικής δραστηριότητας.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛ.ΑΣ., ο ένας από τους δύο συλληφθέντες είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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