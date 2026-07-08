Σεισμός 3,7 Ρίχτερ νότια του Γούδουρα στην Κρήτη
Σεισμός 3,7 Ρίχτερ νότια του Γούδουρα στην Κρήτη
Η δόνηση καταγράφηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης με εστιακό βάθος 9,7 χιλιομέτρων - Είχε προηγηθεί σεισμός 3,9 Ρίχτερ στην Κίσσαμο Χανίων
Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 02:27 τα ξημερώματα της Τετάρτης (8/7) στη θαλάσσια περιοχή νότια του Γούδουρα στην Κρήτη, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 19 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Γούδουρα, στην Κρήτη. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 9,7 χιλιόμετρα.
Νωρίτερα είχε σημειωθεί σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 Ρίχτερ και στην περιοχή της Κισσάμου Χανίων. Ο σεισμός σημειώθηκε στις 01:18 μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης και το επίκεντρό του εντοπίστηκε 9 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Κισσάμου. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 19 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Γούδουρα, στην Κρήτη. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 9,7 χιλιόμετρα.
Νωρίτερα είχε σημειωθεί σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 Ρίχτερ και στην περιοχή της Κισσάμου Χανίων. Ο σεισμός σημειώθηκε στις 01:18 μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης και το επίκεντρό του εντοπίστηκε 9 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Κισσάμου. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.
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