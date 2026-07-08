Νύχτα τρόμου στο Κίεβο με ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους
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Νύχτα τρόμου στο Κίεβο με ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους

Πυρκαγιές σε συνοικίες της ουκρανικής πρωτεύουσας και τραυματίες – Ο Κλίτσκο κάλεσε τους πολίτες στα καταφύγια

Νύχτα τρόμου στο Κίεβο με ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους
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Σειρά ισχυρών εκρήξεων συγκλόνισε το Κίεβο τα ξημερώματα, με τη ρωσική επίθεση να εκδηλώνεται τη δεύτερη και τελευταία ημέρα της συνόδου του NATO στην Άγκυρα. Ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε ότι η πόλη δέχεται επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους, ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε από τους συμμάχους περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Η πρώτη έκρηξη σημειώθηκε πριν ακόμη ενεργοποιηθούν οι σειρήνες συναγερμού και ακολούθησαν τουλάχιστον άλλες τέσσερις, σύμφωνα με την ομάδα του AFP.

Η επίθεση σημειώθηκε μία εβδομάδα μετά τα πιο φονικά ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο από την έναρξη του πολέμου, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 30 ανθρώπων, και μόλις δύο ημέρες μετά από νέους βομβαρδισμούς που άφησαν πίσω τους 28 νεκρούς στην Ουκρανία, εκ των οποίων οι 26 στην πρωτεύουσα και την περιφέρειά της.

Κλίτσκο: Ο εχθρός επιτίθεται με βαλλιστικούς πυραύλους

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ξέσπασαν πυρκαγιές σε δύο συνοικίες της πόλης.

Λίγο αργότερα έκανε λόγο για δύο τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

«Ο εχθρός επιτίθεται στην πρωτεύουσα με βαλλιστικούς πυραύλους. Μείνετε σε καταφύγια!», ανέφερε στο αρχικό μήνυμά του προς τους κατοίκους.

Ο Ζελένσκι ζητά περισσότερα Patriot από τους συμμάχους

Την ώρα της νέας επίθεσης, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, βρίσκεται στην Άγκυρα, όπου συμμετέχει ως προσκεκλημένος στη σύνοδο του NATO.

Ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε τους συμμάχους της χώρας του να ενισχύσουν την αντιαεροπορική της άμυνα, ζητώντας περισσότερα μέσα και κυρίως πυρομαχικά για τα συστήματα Patriot.

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Σύμφωνα με δημοσιεύματα, τα αποθέματα των συγκεκριμένων πυρομαχικών έχουν σχεδόν εξαντληθεί, περιορίζοντας τη δυνατότητα αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων.

Κλιμακώνεται ο πόλεμος των πληγμάτων σε βάθος

Περισσότερα από τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία, η Μόσχα εξαπολύει ολοένα συχνότερα επιθέσεις με εκατοντάδες drones και δεκάδες πυραύλους.

Από την πλευρά τους, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, αν και διαθέτουν μικρότερο αριθμό πυραύλων, έχουν αυξήσει τις επιθέσεις στο εσωτερικό της Ρωσίας.

Το Κίεβο χρησιμοποιεί κυρίως μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα, επιδιώκοντας να πλήξει στρατηγικούς στόχους και ιδιαίτερα τον τομέα παραγωγής και εμπορίας πετρελαίου της Ρωσίας.
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