Ανακαλύψτε τη μαγεία της Κεντρικής και της Βόρειας Ιταλίας εν πλω!
Μπλάκ άουτ σε Ζωγράφου, Βύρωνα, Αγία Βαρβάρα, Αιγάλεω και Ανθούπολη, πότε θα επανέλθει το ρεύμα, τι λέει ο ΔΕΔΔΗΕ
Μπλάκ άουτ σε Ζωγράφου, Βύρωνα, Αγία Βαρβάρα, Αιγάλεω και Ανθούπολη, πότε θα επανέλθει το ρεύμα, τι λέει ο ΔΕΔΔΗΕ
Σύμφωνα με πηγές του ΔΕΔΔΗΕ το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί οφείλεται στις γραμμές μέσης τάσης
Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος παρατηρούνται σε πολλές περιοχές της Αθήνας.
Αυτή την ώρα χωρίς ρεύμα είναι ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνε σε Ζωγράφου, Βύρωνα, Αγία Βαρβάρα, Αιγάλεω και Ανθούπολη.
Νωρίτερα είχε διακοπή ρεύματος επί 2-3 ώρες στην περιοχή του Αμαρουσίου.
Σύμφωνα με πηγές του ΔΕΔΔΗΕ το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί οφείλεται στις γραμμές μέσης τάσης. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το ρεύμα θα επανέλθει γύρω στα μεσάνυχτα.
Αυτή την ώρα χωρίς ρεύμα είναι ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνε σε Ζωγράφου, Βύρωνα, Αγία Βαρβάρα, Αιγάλεω και Ανθούπολη.
Νωρίτερα είχε διακοπή ρεύματος επί 2-3 ώρες στην περιοχή του Αμαρουσίου.
Σύμφωνα με πηγές του ΔΕΔΔΗΕ το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί οφείλεται στις γραμμές μέσης τάσης. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το ρεύμα θα επανέλθει γύρω στα μεσάνυχτα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα