Μπλάκ άουτ σε Ζωγράφου, Βύρωνα, Αγία Βαρβάρα, Αιγάλεω και Ανθούπολη, πότε θα επανέλθει το ρεύμα, τι λέει ο ΔΕΔΔΗΕ
ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπή ρεύματος τάση ΔΕΔΔΗΕ

Μπλάκ άουτ σε Ζωγράφου, Βύρωνα, Αγία Βαρβάρα, Αιγάλεω και Ανθούπολη, πότε θα επανέλθει το ρεύμα, τι λέει ο ΔΕΔΔΗΕ

Σύμφωνα με πηγές του ΔΕΔΔΗΕ το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί οφείλεται στις γραμμές μέσης τάσης

Μπλάκ άουτ σε Ζωγράφου, Βύρωνα, Αγία Βαρβάρα, Αιγάλεω και Ανθούπολη, πότε θα επανέλθει το ρεύμα, τι λέει ο ΔΕΔΔΗΕ
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Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος παρατηρούνται σε πολλές περιοχές της Αθήνας.

Αυτή την ώρα χωρίς ρεύμα είναι ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνε σε Ζωγράφου, Βύρωνα, Αγία Βαρβάρα, Αιγάλεω και Ανθούπολη.

Νωρίτερα είχε διακοπή ρεύματος επί 2-3 ώρες στην περιοχή του Αμαρουσίου.

Σύμφωνα με πηγές του ΔΕΔΔΗΕ το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί οφείλεται στις γραμμές μέσης τάσης. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το ρεύμα θα επανέλθει γύρω στα μεσάνυχτα.
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