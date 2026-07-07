Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Πλακεντίας έως Λεωφόρο Μαραθώνος
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση Γέρακας Αττική Οδός

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Πλακεντίας έως Λεωφόρο Μαραθώνος

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Πλακεντίας έως Λεωφόρο Μαραθώνος
Καθυστερήσεις 10-15 λεπτών καταγράφονται το βράδυ της Τρίτης (7/7) στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από τα Πευκάκια έως τη Λεωφόρο Μαραθώνος. 

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους ΕΔΩ. Οι οδηγοί που βρίσκονται στο συγκεκριμένο σημείο καλούνται να εξοπλιστούν με υπομονή.



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