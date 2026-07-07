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Φωτιά τώρα στη Σκάλα Ερεσού στη Λέσβο, σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια
Φωτιά τώρα στη Σκάλα Ερεσού στη Λέσβο, σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια
Επιχειρούν 18 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα
Φωτιά ξέσπασε στις 17:24 το απόγευμα της Τρίτης (7/7) σε αγροτοδασική έκταση στη Σκάλα Ερεσού στη Λέσβο.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων τμημάτων της 12ης ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα. Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.
Σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο της Μυτιλήνης μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων τμημάτων της 12ης ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα. Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.
Σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο της Μυτιλήνης μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της.
Πηγή φωτογραφίας: firefightingreece.gr
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σκάλα Ερεσού Λέσβου. Κινητοποιήθηκαν 18 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 12ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 7, 2026
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