Φωτιά τώρα στη Σκάλα Ερεσού στη Λέσβο, σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Λέσβος

Φωτιά τώρα στη Σκάλα Ερεσού στη Λέσβο, σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια

Επιχειρούν 18 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα

Φωτιά τώρα στη Σκάλα Ερεσού στη Λέσβο, σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια
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Φωτιά ξέσπασε στις 17:24 το απόγευμα της Τρίτης (7/7) σε αγροτοδασική έκταση στη Σκάλα Ερεσού στη Λέσβο.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων τμημάτων της 12ης ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα. Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

Φωτιά τώρα στη Σκάλα Ερεσού στη Λέσβο, σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο της Μυτιλήνης μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της.


Πηγή φωτογραφίας: firefightingreece.gr
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