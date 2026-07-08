Θρίλερ στο Πακιστάν: Χάθηκε από τα ραντάρ Boeing 737 με πενταμελές πλήρωμα
ΚΟΣΜΟΣ
Πακιστάν Αεροσκάφος

Θρίλερ στο Πακιστάν: Χάθηκε από τα ραντάρ Boeing 737 με πενταμελές πλήρωμα

Το εμπορευματικό αεροσκάφος έκανε απότομη κάθοδο πριν εξαφανιστεί ανοικτά του Καράτσι

Θρίλερ στο Πακιστάν: Χάθηκε από τα ραντάρ Boeing 737 με πενταμελές πλήρωμα
Οι αρχές του Πακιστάν διεξάγουν από χθες το απόγευμα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για να εντοπίσουν εμπορευματικό αεροσκάφος τύπου Boeing 737 που χάθηκε από τα ραντάρ στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά από το Καράτσι, γνωστοποίησε η πακιστανική αερολιμενική αρχή (PAA) μέσω X.

Το αεροσκάφος, με πενταμελές πλήρωμα, που εκμεταλλευόταν η ιδιωτική εταιρεία K2 Airways, καταγράφτηκε να βρίσκεται σε «ταχεία κάθοδο» λίγο προτού χαθεί από τις οθόνες των συστημάτων ραδιοεντοπισμού, σύμφωνα με την ίδια πηγή.



Εκτελούσε δρομολόγιο από τη Σάρτζα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προς το Καράτσι όταν εξαφανίστηκε χθες βράδυ στις 21:21 (τοπική ώρα· 18:21 ώρα Ελλάδας), αφού το πλήρωμα ανέφερε λίγο νωρίτερα πως αντιμετώπιζε «πρόβλημα στο σύστημα πλοήγησης», σημείωσε η αρχή.



Παρατηρήθηκε να βρίσκεται «σε ταχεία κάθοδο» και να κάνει «απότομη αλλαγή κατεύθυνσης» κατόπιν η επαφή και ο εντοπισμός θέσης του διακόπηκαν ενώ βρισκόταν περίπου 155 ναυτικά μίλια (κάπου 287 χιλιόμετρα) από το Καράτσι, πάντα κατά όσα ανακοίνωσε η PAA.

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Κέντρο συντονισμού επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης κινητοποιήθηκε και βρίσκεται εξέλιξη προσπάθεια να βρεθεί το 737.

Προκαταρτικά δεδομένα που μετέδιδε το αεροσκάφος υποδεικνύουν «απώλεια ύψους, κατόπιν άνοδο, ακολουθούμενη από δεύτερη, ξαφνική και δραματική απώλεια ύψους», σημείωσε ο εξειδικευμένος ιστότοπος FlightRadar24.

Η K2 Airways είναι πακιστανική ιδιωτική αεροπορική εταιρεία μεταφοράς φορτίων, που εκτελεί τακτικές και μισθωμένες πτήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Κατασκευασμένο το 1999, το αεροσκάφος που χάθηκε από τα ραντάρ χθες είχε χρησιμοποιηθεί ως επιβατικό από την Aeroflot (Ρωσία) και την Garuda (Ινδονησία), προτού μετατραπεί σε εμπορευματικό το 2012, σύμφωνα με δεδομένα του εξειδικευμένου ιστότοπου Airfleets.net.

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