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Εντοπίστηκε νεκρός 78χρονος στο προαύλιο του νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα
Εντοπίστηκε νεκρός 78χρονος στο προαύλιο του νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα
Ο ηλικιωμένος βρισκόταν στο νοσοκομείο ως συνοδός ασθενούς, ενώ ο θάνατός του φέρεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια.
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης (7/7) στην Πάτρα, καθώς ένας 78χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο προαύλιο του νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας».
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο ηλικιωμένος βρισκόταν στο νοσοκομείο ως συνοδός ασθενούς, ενώ ο θάνατός του φέρεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο ηλικιωμένος βρισκόταν στο νοσοκομείο ως συνοδός ασθενούς, ενώ ο θάνατός του φέρεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια.
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