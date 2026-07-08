Το Ιράν προειδοποιεί με «αποφασιστική» απάντηση στις ΗΠΑ μετά τα νέα πλήγματα κοντά στα Στενά του Ορμούζ

Η Τεχεράνη καταγγέλλει παραβίαση της συμφωνίας του Ισλαμαμπάντ – Εκρήξεις μετέδωσαν τα κρατικά μέσα

Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν, με την Τεχεράνη να κατηγορεί την Ουάσινγκτον για παραβίαση του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ και να προειδοποιεί για «αποφασιστικά μέτρα» μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε εγκαταστάσεις στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν σειρά εκρήξεων σε στρατηγικά σημεία στα νότια της χώρας.



Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κατήγγειλε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν το μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, το οποίο είχαν υπογράψει οι δύο χώρες στα μέσα Ιουνίου.



Η αντίδραση της Τεχεράνης ήρθε μετά τους νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σε εγκαταστάσεις στην περιοχή κοντά στα Στενά του Ορμούζ.



«Θα προστατεύσουμε την εθνική μας ασφάλεια» Ιρανός αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με όσα μετέδωσε μέσω Telegram η δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB, προειδοποίησε τις ΗΠΑ για τις συνέπειες των ενεργειών τους.



«Το Ιράν απευθύνει αυστηρή προειδοποίηση για τις συνέπειες της παραβίασης της συμφωνίας από την Αμερική», ανέφερε.



Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη «θα λάβει αποφασιστικά μέτρα για να προστατεύσει τα συμφέροντά της και την εθνική ασφάλειά της».



Εκρήξεις κοντά στα Στενά του Ορμούζ Την ίδια ώρα, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι σειρά εκρήξεων ακούστηκε στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, λίγη ώρα αφότου οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν την έναρξη «σθεναρών» πληγμάτων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.



Σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο IRIB, έξι εκρήξεις καταγράφηκαν στο νησί Κεσμ, ενώ άλλες επτά ακούστηκαν στην πόλη Σιρίκ.



Αρκετές ακόμη εκρήξεις αναφέρθηκαν στη μεγάλη πόλη Μπαντάρ Αμπάς, στα νότια του Ιράν, όπου βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της χώρας.



Η νέα αντιπαράθεση αυξάνει την ανησυχία για περαιτέρω αποσταθεροποίηση στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, ενός από τα πιο κρίσιμα περάσματα για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια.