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Ένταση στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Αμαρουσίου για τις προσλήψεις στην σχολική καθαριότητα, δείτε βίντεο
Ένταση στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Αμαρουσίου για τις προσλήψεις στην σχολική καθαριότητα, δείτε βίντεο
Εργαζόμενοι διαμαρτυρήθηκαν για τη μείωση κατά 25 των προσλήψεων προσωπικού σχολικής καθαριότητας, ενώ παρατάξεις της αντιπολίτευσης ανακοίνωσαν ότι θα προσβάλουν την απόφαση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Ένταση επικράτησε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμαρουσίου, με αφορμή την εισήγηση της δημοτικής Αρχής για μείωση κατά 25 ατόμων στις προσλήψεις προσωπικού σχολικής καθαριότητας με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Παρά τις αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η εισήγηση εγκρίθηκε με τις ψήφους των δημοτικών συμβούλων της διοίκησης, ενώ οι εκπρόσωποι των παρατάξεων της μειοψηφίας καταψήφισαν την πρόταση.
Στη συνεδρίαση βρέθηκαν εργαζόμενες στην καθαριότητα σχολικών μονάδων και εκπρόσωποι του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για την απόφαση, φωνάζοντας το σύνθημα «πάρτε πίσω τις απολύσεις». Καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης, δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης ζητούσαν να μην εισαχθεί προς συζήτηση το συγκεκριμένο θέμα.
Μετά την έγκριση της εισήγησης, οι παρευρισκόμενοι εργαζόμενοι αντέδρασαν έντονα, εκφράζοντας λεκτικά την αντίθεσή τους προς τα μέλη της δημοτικής Αρχής και το προεδρείο της Δημοτικής Επιτροπής, στο οποίο συμμετείχε και ο δήμαρχος Θεόδωρος Αμπατζόγλου. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, κατά τη διάρκεια της έντασης μετακινήθηκαν και τραπέζια, ενώ το κλίμα παρέμεινε τεταμένο για αρκετή ώρα μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας.
Σύμφωνα με το amarysia.gr, από τη συνεδρίαση είχαν προηγηθεί καλέσματα σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο δημαρχείο, ενώ δημοτικές και συνδικαλιστικές παρατάξεις είχαν ζητήσει από τη διοίκηση του Δήμου να αποσύρει το θέμα από την ημερήσια διάταξη. Το αίτημα δεν έγινε δεκτό από το προεδρείο και η διαδικασία προχώρησε κανονικά.
Σύμφωνα με τις παρατάξεις της μειοψηφίας, η εισήγηση εγκρίθηκε χωρίς να τους δοθεί η δυνατότητα να τοποθετηθούν επί της ουσίας του θέματος πριν από την ψηφοφορία.
Για τον τρόπο με τον οποίο διεξήχθη η συζήτηση και η ψηφοφορία, οι επικεφαλής των παρατάξεων «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ» Κατερίνα Ψάλτη και «ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΦΩΝΗ» Μαίρη Διακολιού δήλωσαν στο προεδρείο ότι θα προσβάλουν την απόφαση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
Παράλληλα, το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου κατέθεσε έγγραφο αίτημα προς το προεδρείο της Δημοτικής Επιτροπής, ζητώντας το θέμα να εισαχθεί προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Στη συνεδρίαση βρέθηκαν εργαζόμενες στην καθαριότητα σχολικών μονάδων και εκπρόσωποι του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για την απόφαση, φωνάζοντας το σύνθημα «πάρτε πίσω τις απολύσεις». Καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης, δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης ζητούσαν να μην εισαχθεί προς συζήτηση το συγκεκριμένο θέμα.
Μετά την έγκριση της εισήγησης, οι παρευρισκόμενοι εργαζόμενοι αντέδρασαν έντονα, εκφράζοντας λεκτικά την αντίθεσή τους προς τα μέλη της δημοτικής Αρχής και το προεδρείο της Δημοτικής Επιτροπής, στο οποίο συμμετείχε και ο δήμαρχος Θεόδωρος Αμπατζόγλου. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, κατά τη διάρκεια της έντασης μετακινήθηκαν και τραπέζια, ενώ το κλίμα παρέμεινε τεταμένο για αρκετή ώρα μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας.
Σύμφωνα με το amarysia.gr, από τη συνεδρίαση είχαν προηγηθεί καλέσματα σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο δημαρχείο, ενώ δημοτικές και συνδικαλιστικές παρατάξεις είχαν ζητήσει από τη διοίκηση του Δήμου να αποσύρει το θέμα από την ημερήσια διάταξη. Το αίτημα δεν έγινε δεκτό από το προεδρείο και η διαδικασία προχώρησε κανονικά.
Σύμφωνα με τις παρατάξεις της μειοψηφίας, η εισήγηση εγκρίθηκε χωρίς να τους δοθεί η δυνατότητα να τοποθετηθούν επί της ουσίας του θέματος πριν από την ψηφοφορία.
Για τον τρόπο με τον οποίο διεξήχθη η συζήτηση και η ψηφοφορία, οι επικεφαλής των παρατάξεων «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ» Κατερίνα Ψάλτη και «ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΦΩΝΗ» Μαίρη Διακολιού δήλωσαν στο προεδρείο ότι θα προσβάλουν την απόφαση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
Παράλληλα, το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου κατέθεσε έγγραφο αίτημα προς το προεδρείο της Δημοτικής Επιτροπής, ζητώντας το θέμα να εισαχθεί προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
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