Οι τυχεροί αριθμοί για τα πάνω από 4,4 εκατ. ευρώ στο Τζόκερ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (7/7) η κλήρωση του Τζόκερ, που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία πάνω από 4.400.000 ευρώ.Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι 2, 3, 40, 41, 43 και Τζόκερ ο αριθμός 13.Στη σημερινή κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ.