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Οι τυχεροί αριθμοί για τα πάνω από 4,4 εκατ. ευρώ στο Τζόκερ
Οι τυχεροί αριθμοί για τα πάνω από 4,4 εκατ. ευρώ στο Τζόκερ
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (7/7) η κλήρωση
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (7/7) η κλήρωση του Τζόκερ, που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία πάνω από 4.400.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι 2, 3, 40, 41, 43 και Τζόκερ ο αριθμός 13.
Στη σημερινή κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι 2, 3, 40, 41, 43 και Τζόκερ ο αριθμός 13.
Στη σημερινή κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ.
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