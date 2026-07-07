Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς σε οικόπεδο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, δεν απειλούνται σπίτια
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Θέρμη Θεσσαλονίκη

Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς σε οικόπεδο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, δεν απειλούνται σπίτια

Επιχειρούν 22 πυροσβέστες με επτά οχήματα

Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς σε οικόπεδο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, δεν απειλούνται σπίτια
UPD:
Καλύτερη είναι η φωτιά που ξέσπασε στις 16:30 το μεσημέρι της Τρίτης (7/7) σε οικόπεδο στο Τριάδι του δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά καίει ξερά χόρτα, ενώ δεν απειλούνται σπίτια.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 22 πυροσβέστες με επτά οχήματα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει εικόνα μέσω drone με οπτική και θερμική κάμερα.

Στην περιοχή μεταβαίνει και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η περιοχή βρισκόταν στην κατηγορία κινδύνου 3, δηλαδή σε κατάσταση αυξημένης επικινδυνότητας.
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