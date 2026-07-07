Τρίκαλα: 40 χρόνια Πανελλήνιο Αντάμωμα Βλάχων με τη συμμετοχή 1.500 χορευτών

Η δεύτερη ημέρα του Ανταμώματος

Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ

– το χορευτικό του Συλλόγου Βλάχων Φίερι,Ευεργετικός Σύλλογος Γαρδικίου Αθαμάνων - Οι Άγιοι Ανάργυροι– παραμύθια – θρύλοι και παιδικά παιχνίδια– έθιμο του Αη Γιαννιού και χοροί από τον Σύνδεσμος Περιβολιωτών Τρικάλων– το δρώμενο “έθιμο της παρέας”, από τον Σύλλογο Πολυθέας Ασπροποτάμου,– αναπαράσταση πορείας των Βλάχων από τα χειμαδιά στα χωριά τους από τη Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα Τζούρτζιας Αθαμανίας- Φ.Α.Τ.Α.,– αναπαράσταση γαμήλιων εθίμων (από την έκθεση προικιών μέχρι το ξεπροβόδισμα της νύφης) από τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Ορθοβουνιωτών ΚαλαμπάκαςΤο πολυπληθές κοινό παρακολουθούσε και τραγουδούσε συνεχώς τα τραγούδια, συμμετέχοντας στη μεγάλη αυτή γιορτή.Η δεύτερη ημέρα περιελάμβανε (Σάββατο 27 Ιουνίου) τη μεγάλη συνάντηση όλων των χορευτών και χορευτριών των Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων από πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας. Ενδεικτικά, από Σέρρες, Δράμα, Φλώρινα, Κατερίνη, Λάρισα, Μαγνησία, Θεσπρωτία, Γρεβενά, Τρίκαλα, Γιάννενα, Λαμία, Νάουσα, Αθήνα, με ποικιλόχρωμες, πολύχρωμες φορεσιές , που χόρευαν το πλήθος των βλάχικων χορών, όπως αυτοί είναι γνωστοί ανά περιοχή. Η παρουσίαση γινόταν ανά γειτνιάζουσες περιοχές, και οι χοροί εκτελούνταν σε μεγάλους κύκλους, διευκολύνοντας το πολυπληθές κοινό τρικαλινών και επισκεπτών/τριών να παρακολουθούν και, στο τέλος, όλοι ενωμένοι να χορεύουν.Και τις δύο ημέρες υπήρξε μετακίνηση ως πατινάδα, από το Πνευματικό Κέντρο και το Δημαρχείο προς τα σημεία διεξαγωγής του Ανταμώματος. Κάτι που διευκόλυνε τη διάδοση του εορταστικού κλίματος στην πόλη, που δέχθηκε χιλιάδες επισκέπτες/τριες.Σημειώνεται ότι παραβρίσκονταν, εκτός των χορευτών, και τα μέλη των ΔΣ των Συλλόγων, αυξάνοντας κατά πολύ τον αριθμό των συμμετεχόντων ενεργά στο Αντάμωμα.Παρέστησαν και απηύθυναν χαιρετισμό, ο ευρωβουλευτής Φρέντι Μπελέρης, ο Βουλευτής Τρικάλων Θανάσης Λιούτας ως εκπρόσωπος Βουλής, ο Υφυπουργός Εσωτερικών για θέματα Μακεδονίας Θράκης Κώστας Γκιουλέκας, η βουλευτής Ράνια Θρασκιά ως εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ, η Μαρίνα Κοντοτόλη βουλευτής Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ως εκπρόσωπος του κόμματος, η βουλευτής Τρικάλων της ΝΔ Κατερίνα Παπακώστα , η Αντιπεριφερειάρης ΠΕ Τρικάλων Χρύσα Ντιντή, ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς.Επίσης, ο περιφερειακός σύμβουλος Ντίνος Μπάρδας, από τον Δήμο Τρικκαίων οι αντιδήμαρχοι Σοφία Αλεστά, Ζωή Παπαναστασίου, Μιχάλης Λάππας, Τάκης Παζαΐτης, οι εντεταλμένοι σύμβουλοι Δημοσίων Σχέσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης Έφη Λεβέντη και Βασίλης Κρανιάς αντιστοίχως, οι δημοτικοί σύμβουλοι Γεωργία Κοτρώνη, Χρήστος Ζαραμπούκας, Παντελής Λιούλιος, ο διευθυντής της Δ/νσης Αστυνομίας Τρικάλων, αστυνομικός διευθυντής κ. Θαν. Καππάς, ο πρ. βουλευτής Ηλίας Βλαχογιάννης, ο πρ. αντιδήμαρχος Τρικκαίων Χρήστος Αναστασίου.Ο Προέδρος της ΠΟΠΣ ΒΛΑΧΩΝ κ. Μιχάλης Μαγειρίας και το διοικητικό συμβούλιο ευχαριστούν όλους όσοι συμμετείχαν, και τίμησαν με την παρουσία τους αυτή τη μοναδική διοργάνωση. Ραντεβού στο επόμενο αντάμωμα 41ο , με την ίδια αγάπη για την παράδοση και τις ρίζες μας.