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Τρίκαλα: 40 χρόνια Πανελλήνιο Αντάμωμα Βλάχων με τη συμμετοχή 1.500 χορευτών
Τρίκαλα: 40 χρόνια Πανελλήνιο Αντάμωμα Βλάχων με τη συμμετοχή 1.500 χορευτών
Το διήμερο 26 και 27 Ιουνίου σε διαφορετικά σημεία της πόλης, οι βλαχόφωνοι Έλληνες και αποστολές Βλάχων από πόλεις γειτονικών χωρών έδωσαν το διαχρονικό στίγμα τους στην πολιτιστική και κοινωνική ζωή της χώρας
Με 1.500 χορευτές/τριες από δεκάδες συλλόγων Βλάχων από όλη τη χώρα, τα Τρίκαλα φιλοξένησαν το ξεχωριστό 40ο Αντάμωμα Βλάχων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων.
Το διήμερο 26 και 27 Ιουνίου 2026 σε διαφορετικά σημεία της πόλης, οι βλαχόφωνοι Έλληνες και αποστολές Βλάχων από πόλεις γειτονικών χωρών (Μοναστήρι, Κρούσεβο, Κορυτσά, Μοσχόπολη, Φιέρι) έδωσαν το διαχρονικό στίγμα τους στην πολιτιστική και κοινωνική ζωή της χώρας, από το κέντρο της χώρας.
Καθώς, όπως τόνισε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων κ. Μιχάλης Μαγειρίας «τα Τρίκαλα είναι διαχρονικά κέντρο του βλαχόφωνου ελληνισμού». Και επεσήμανε την «ιδιαιτέρως σημαντική παρουσία βλαχόφωνων στα Τρίκαλα», στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή.
Στο (επι)κέντρο του βλαχόφωνου ελληνισμού τα Τρίκαλα: Τρίκαλα, κέντρο του βλαχόφωνου ελληνισμού
Η συγκεκριμένη φράση του προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων κ. Μιχάλη Μαγειρία αποτυπώνει πλήρως την απάντηση στο ερώτημα “γιατί το 40ο επετειακό Αντάμωμα Βλάχων” πραγματοποιείται στην πρωτεύουσα του νομού Τρικάλων, το διήμερο 26 και 27 Ιουνίου 2026.
Η αρχή της μεγάλης αυτής γιορτής της παράδοσης, έγινε το απόγευμα της Παρασκευής με χορό και τραγούδι και πατινάδα, στον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης.
«Να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε», επεσήμανε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, επιμένοντας στη σημασία της διατήρησης της παράδοσης.
Ο βουλευτής Θανάσης Λιούτας έδωσε έμφαση στη συμμετοχή και Βλάχων από άλλες χώρες και στη φιλοξενία. Η βουλευτής Κατερίνα Παπακώστα αναφέρθηκε στη χαρά της φιλοξενίας του Ανταμώματος στα Τρίκαλα, ενώ η βουλευτής του νομού Πιερίας Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου μίλησε για συγκίνηση, καθώς το αντάμωμα είναι επιστροφή στις ρίζες.
Ο εκπρόσωπος του Δημάρχου Τρικκαίων, αντιδήμαρχος Τάκης Παζαΐτης, καλωσόρισε όλους τους φιλοξενούμενους, μιλώντας για τιμή που ο συγκεκριμένος εορτασμός γίνεται στα Τρίκαλα.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου Βλάχων Κρουσόβου, κ. Αμπατζής, σε ελληνικά και βλάχικα ευχαρίστησε άπαντες για τη συμμετοχή . Επίσης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Βλάχων Φιέρι (Αλβανίας) κ. Ερβι Στέφα μίλησε για τη μεγάλη τιμή της παρουσίας του Συλλόγου στα Τρίκαλα, ευχόμενος το Αντάμωμα να συνεχίζεται για πολλά χρόνια.
Παρέστη επίσης η Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στο Μοναστήρι της Βόρειας Μακεδονίας κ. Δέσποινα Ηπιώτη, η οποία δέχθηκε τα συγχαρητήρια της ΠΟΠΣ Βλάχων για τη χρόνια συμβολή της στην προσπάθεια σύσφιγξης σχέσεων των Βλάχων της περιοχής και αναγνώρισης ηθών και εθίμων. Χαιρετισμούς απέστειλαν οι βουλευτές Τρικάλων Κώστας Σκρέκας και Μαρίνα Κοντοτόλη. Τον Δήμο Τρικκαίων εκπροσώπησαν επίσης, η αντιδήμαρχος Ζωή Παπαναστασίου, η εντεταλμένη σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων Έφη Λεβέντη και ο δημοτικός σύμβουλος Χρήστος Ζαραμπούκας.
Την κεντρική ομιλία πραγματοποίησε ο ιστορικός κ. Στέργιος Λαΐτσιος, τίτλος ομιλίας: «Οι Τρικαλίται», Βλάχοι της «εν Ελλάδι» Βλαχίας (10ος-15ος αι.). Ακολούθησε μια άκρως σημαντική αναφορά και παρουσίαση ηθών, εθίμων, παραδόσεων, χορών, τραγουδιών των Βλάχων, όπως:
Το διήμερο 26 και 27 Ιουνίου 2026 σε διαφορετικά σημεία της πόλης, οι βλαχόφωνοι Έλληνες και αποστολές Βλάχων από πόλεις γειτονικών χωρών (Μοναστήρι, Κρούσεβο, Κορυτσά, Μοσχόπολη, Φιέρι) έδωσαν το διαχρονικό στίγμα τους στην πολιτιστική και κοινωνική ζωή της χώρας, από το κέντρο της χώρας.
Καθώς, όπως τόνισε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων κ. Μιχάλης Μαγειρίας «τα Τρίκαλα είναι διαχρονικά κέντρο του βλαχόφωνου ελληνισμού». Και επεσήμανε την «ιδιαιτέρως σημαντική παρουσία βλαχόφωνων στα Τρίκαλα», στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή.
Η πρώτη ημέρα του ΑνταμώματοςΗ πρώτη ημέρα του Ανταμώματος (Παρασκευή 26 Ιουνίου), διεξήχθη κυρίως στον πεζόδρομο της Ασκληπιού, με αναπαράσταση όμορφων και διαφορετικών βλάχικων εθίμων, καθώς και πολλών τραγουδιών και χορών.
Στο (επι)κέντρο του βλαχόφωνου ελληνισμού τα Τρίκαλα: Τρίκαλα, κέντρο του βλαχόφωνου ελληνισμού
Η συγκεκριμένη φράση του προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων κ. Μιχάλη Μαγειρία αποτυπώνει πλήρως την απάντηση στο ερώτημα “γιατί το 40ο επετειακό Αντάμωμα Βλάχων” πραγματοποιείται στην πρωτεύουσα του νομού Τρικάλων, το διήμερο 26 και 27 Ιουνίου 2026.
Η αρχή της μεγάλης αυτής γιορτής της παράδοσης, έγινε το απόγευμα της Παρασκευής με χορό και τραγούδι και πατινάδα, στον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης.
«Να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε», επεσήμανε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, επιμένοντας στη σημασία της διατήρησης της παράδοσης.
Ο βουλευτής Θανάσης Λιούτας έδωσε έμφαση στη συμμετοχή και Βλάχων από άλλες χώρες και στη φιλοξενία. Η βουλευτής Κατερίνα Παπακώστα αναφέρθηκε στη χαρά της φιλοξενίας του Ανταμώματος στα Τρίκαλα, ενώ η βουλευτής του νομού Πιερίας Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου μίλησε για συγκίνηση, καθώς το αντάμωμα είναι επιστροφή στις ρίζες.
Ο εκπρόσωπος του Δημάρχου Τρικκαίων, αντιδήμαρχος Τάκης Παζαΐτης, καλωσόρισε όλους τους φιλοξενούμενους, μιλώντας για τιμή που ο συγκεκριμένος εορτασμός γίνεται στα Τρίκαλα.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου Βλάχων Κρουσόβου, κ. Αμπατζής, σε ελληνικά και βλάχικα ευχαρίστησε άπαντες για τη συμμετοχή . Επίσης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Βλάχων Φιέρι (Αλβανίας) κ. Ερβι Στέφα μίλησε για τη μεγάλη τιμή της παρουσίας του Συλλόγου στα Τρίκαλα, ευχόμενος το Αντάμωμα να συνεχίζεται για πολλά χρόνια.
Παρέστη επίσης η Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στο Μοναστήρι της Βόρειας Μακεδονίας κ. Δέσποινα Ηπιώτη, η οποία δέχθηκε τα συγχαρητήρια της ΠΟΠΣ Βλάχων για τη χρόνια συμβολή της στην προσπάθεια σύσφιγξης σχέσεων των Βλάχων της περιοχής και αναγνώρισης ηθών και εθίμων. Χαιρετισμούς απέστειλαν οι βουλευτές Τρικάλων Κώστας Σκρέκας και Μαρίνα Κοντοτόλη. Τον Δήμο Τρικκαίων εκπροσώπησαν επίσης, η αντιδήμαρχος Ζωή Παπαναστασίου, η εντεταλμένη σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων Έφη Λεβέντη και ο δημοτικός σύμβουλος Χρήστος Ζαραμπούκας.
Την κεντρική ομιλία πραγματοποίησε ο ιστορικός κ. Στέργιος Λαΐτσιος, τίτλος ομιλίας: «Οι Τρικαλίται», Βλάχοι της «εν Ελλάδι» Βλαχίας (10ος-15ος αι.). Ακολούθησε μια άκρως σημαντική αναφορά και παρουσίαση ηθών, εθίμων, παραδόσεων, χορών, τραγουδιών των Βλάχων, όπως:
– το χορευτικό του Συλλόγου Βλάχων Φίερι,
Ευεργετικός Σύλλογος Γαρδικίου Αθαμάνων - Οι Άγιοι Ανάργυροι
– παραμύθια – θρύλοι και παιδικά παιχνίδια
– έθιμο του Αη Γιαννιού και χοροί από τον Σύνδεσμος Περιβολιωτών Τρικάλων
– το δρώμενο “έθιμο της παρέας”, από τον Σύλλογο Πολυθέας Ασπροποτάμου,
– αναπαράσταση πορείας των Βλάχων από τα χειμαδιά στα χωριά τους από τη Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα Τζούρτζιας Αθαμανίας- Φ.Α.Τ.Α.,
– αναπαράσταση γαμήλιων εθίμων (από την έκθεση προικιών μέχρι το ξεπροβόδισμα της νύφης) από τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Ορθοβουνιωτών Καλαμπάκας
Το πολυπληθές κοινό παρακολουθούσε και τραγουδούσε συνεχώς τα τραγούδια, συμμετέχοντας στη μεγάλη αυτή γιορτή.
Και τις δύο ημέρες υπήρξε μετακίνηση ως πατινάδα, από το Πνευματικό Κέντρο και το Δημαρχείο προς τα σημεία διεξαγωγής του Ανταμώματος. Κάτι που διευκόλυνε τη διάδοση του εορταστικού κλίματος στην πόλη, που δέχθηκε χιλιάδες επισκέπτες/τριες.
Σημειώνεται ότι παραβρίσκονταν, εκτός των χορευτών, και τα μέλη των ΔΣ των Συλλόγων, αυξάνοντας κατά πολύ τον αριθμό των συμμετεχόντων ενεργά στο Αντάμωμα.
Παρέστησαν και απηύθυναν χαιρετισμό, ο ευρωβουλευτής Φρέντι Μπελέρης, ο Βουλευτής Τρικάλων Θανάσης Λιούτας ως εκπρόσωπος Βουλής, ο Υφυπουργός Εσωτερικών για θέματα Μακεδονίας Θράκης Κώστας Γκιουλέκας, η βουλευτής Ράνια Θρασκιά ως εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ, η Μαρίνα Κοντοτόλη βουλευτής Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ως εκπρόσωπος του κόμματος, η βουλευτής Τρικάλων της ΝΔ Κατερίνα Παπακώστα , η Αντιπεριφερειάρης ΠΕ Τρικάλων Χρύσα Ντιντή, ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς.
Επίσης, ο περιφερειακός σύμβουλος Ντίνος Μπάρδας, από τον Δήμο Τρικκαίων οι αντιδήμαρχοι Σοφία Αλεστά, Ζωή Παπαναστασίου, Μιχάλης Λάππας, Τάκης Παζαΐτης, οι εντεταλμένοι σύμβουλοι Δημοσίων Σχέσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης Έφη Λεβέντη και Βασίλης Κρανιάς αντιστοίχως, οι δημοτικοί σύμβουλοι Γεωργία Κοτρώνη, Χρήστος Ζαραμπούκας, Παντελής Λιούλιος, ο διευθυντής της Δ/νσης Αστυνομίας Τρικάλων, αστυνομικός διευθυντής κ. Θαν. Καππάς, ο πρ. βουλευτής Ηλίας Βλαχογιάννης, ο πρ. αντιδήμαρχος Τρικκαίων Χρήστος Αναστασίου.
Ευεργετικός Σύλλογος Γαρδικίου Αθαμάνων - Οι Άγιοι Ανάργυροι
– παραμύθια – θρύλοι και παιδικά παιχνίδια
– έθιμο του Αη Γιαννιού και χοροί από τον Σύνδεσμος Περιβολιωτών Τρικάλων
– το δρώμενο “έθιμο της παρέας”, από τον Σύλλογο Πολυθέας Ασπροποτάμου,
– αναπαράσταση πορείας των Βλάχων από τα χειμαδιά στα χωριά τους από τη Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα Τζούρτζιας Αθαμανίας- Φ.Α.Τ.Α.,
– αναπαράσταση γαμήλιων εθίμων (από την έκθεση προικιών μέχρι το ξεπροβόδισμα της νύφης) από τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Ορθοβουνιωτών Καλαμπάκας
Το πολυπληθές κοινό παρακολουθούσε και τραγουδούσε συνεχώς τα τραγούδια, συμμετέχοντας στη μεγάλη αυτή γιορτή.
Η δεύτερη ημέρα του ΑνταμώματοςΗ δεύτερη ημέρα περιελάμβανε (Σάββατο 27 Ιουνίου) τη μεγάλη συνάντηση όλων των χορευτών και χορευτριών των Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων από πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας. Ενδεικτικά, από Σέρρες, Δράμα, Φλώρινα, Κατερίνη, Λάρισα, Μαγνησία, Θεσπρωτία, Γρεβενά, Τρίκαλα, Γιάννενα, Λαμία, Νάουσα, Αθήνα, με ποικιλόχρωμες, πολύχρωμες φορεσιές , που χόρευαν το πλήθος των βλάχικων χορών, όπως αυτοί είναι γνωστοί ανά περιοχή. Η παρουσίαση γινόταν ανά γειτνιάζουσες περιοχές, και οι χοροί εκτελούνταν σε μεγάλους κύκλους, διευκολύνοντας το πολυπληθές κοινό τρικαλινών και επισκεπτών/τριών να παρακολουθούν και, στο τέλος, όλοι ενωμένοι να χορεύουν.
Και τις δύο ημέρες υπήρξε μετακίνηση ως πατινάδα, από το Πνευματικό Κέντρο και το Δημαρχείο προς τα σημεία διεξαγωγής του Ανταμώματος. Κάτι που διευκόλυνε τη διάδοση του εορταστικού κλίματος στην πόλη, που δέχθηκε χιλιάδες επισκέπτες/τριες.
Σημειώνεται ότι παραβρίσκονταν, εκτός των χορευτών, και τα μέλη των ΔΣ των Συλλόγων, αυξάνοντας κατά πολύ τον αριθμό των συμμετεχόντων ενεργά στο Αντάμωμα.
Παρέστησαν και απηύθυναν χαιρετισμό, ο ευρωβουλευτής Φρέντι Μπελέρης, ο Βουλευτής Τρικάλων Θανάσης Λιούτας ως εκπρόσωπος Βουλής, ο Υφυπουργός Εσωτερικών για θέματα Μακεδονίας Θράκης Κώστας Γκιουλέκας, η βουλευτής Ράνια Θρασκιά ως εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ, η Μαρίνα Κοντοτόλη βουλευτής Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ως εκπρόσωπος του κόμματος, η βουλευτής Τρικάλων της ΝΔ Κατερίνα Παπακώστα , η Αντιπεριφερειάρης ΠΕ Τρικάλων Χρύσα Ντιντή, ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς.
Επίσης, ο περιφερειακός σύμβουλος Ντίνος Μπάρδας, από τον Δήμο Τρικκαίων οι αντιδήμαρχοι Σοφία Αλεστά, Ζωή Παπαναστασίου, Μιχάλης Λάππας, Τάκης Παζαΐτης, οι εντεταλμένοι σύμβουλοι Δημοσίων Σχέσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης Έφη Λεβέντη και Βασίλης Κρανιάς αντιστοίχως, οι δημοτικοί σύμβουλοι Γεωργία Κοτρώνη, Χρήστος Ζαραμπούκας, Παντελής Λιούλιος, ο διευθυντής της Δ/νσης Αστυνομίας Τρικάλων, αστυνομικός διευθυντής κ. Θαν. Καππάς, ο πρ. βουλευτής Ηλίας Βλαχογιάννης, ο πρ. αντιδήμαρχος Τρικκαίων Χρήστος Αναστασίου.
Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΟ Προέδρος της ΠΟΠΣ ΒΛΑΧΩΝ κ. Μιχάλης Μαγειρίας και το διοικητικό συμβούλιο ευχαριστούν όλους όσοι συμμετείχαν, και τίμησαν με την παρουσία τους αυτή τη μοναδική διοργάνωση. Ραντεβού στο επόμενο αντάμωμα 41ο , με την ίδια αγάπη για την παράδοση και τις ρίζες μας.
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