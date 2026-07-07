Πανελλαδικές: Το υπουργείο Παιδείας κάνει ΕΔΕ για τις καταγγελίες στην βαθμολόγηση μαθητών ΕΠΑΛ, «θα αποδοθούν ευθύνες»
Πανελλαδικές: Το υπουργείο Παιδείας κάνει ΕΔΕ για τις καταγγελίες στην βαθμολόγηση μαθητών ΕΠΑΛ, «θα αποδοθούν ευθύνες»
Η υπόθεση «αφορά πολύ περιορισμένο αριθμό υποψηφίων και όχι το σύνολο των εξεταζόμενων, όπως παρουσιάζονταν» λένε πηγές του υπουργείου - Οι καταγγέλλοντες υποστηρίζουν ότι μαθητές ΕΠΑΛ βαθμολογήθηκαν με άριστα, επειδή εξετάστηκαν σε θέμα που είχε ήδη μπει την προηγούμενη ημέρα στους υποψηφίους των ΓΕΛ
Μετά τη δημοσιότητα που έλαβε η υπόθεση σχετικά με τις καταγγελίες περί επανάληψης εξεταστικού θέματος σε υποψηφίους ΕΠΑΛ στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις στο μάθημα της Έκθεσης και στη συνέχεια, βαθμολόγησής τους με άριστα, το υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με ασφαλείς πηγές, δεν πρόκειται να παραμείνει άπραγο, έχοντας διατάξει ήδη ΕΔΕ.
Πιο αναλυτικά, η παρέμβαση του υπουργείου έρχεται ενώ το τελευταίο διάστημα κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα και αναρτήσεις που παρουσίαζαν ως δεδομένο ότι μαθητές ΕΠΑΛ εξετάστηκαν σε θέμα που είχε ήδη τεθεί την προηγούμενη ημέρα στους υποψηφίους των ΓΕΛ – γεγονός, που ακόμη κι εάν συνέβη, δεν απαγορεύεται - και ότι, ως αποτέλεσμα, αποφασίστηκε η βαθμολόγηση όλων των γραπτών με άριστα. Ωστόσο, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, που δημοσιεύθηκαν χθες στο protothema.gr, οι πληροφορίες αυτές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, καθώς η υπόθεση αφορά πολύ περιορισμένο αριθμό υποψηφίων και όχι το σύνολο των εξεταζόμενων, όπως παρουσιάζονταν στις εν λόγω καταγγελίες.
Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι το περιστατικό αφορά «αποκλειστικά και μόνο δύο υποψηφίους ΕΠΑΛ», επιχειρώντας να αποσαφηνίσει την πραγματική του διάσταση, τη στιγμή που η διαδικασία των Πανελλαδικών βρίσκεται στην τελική της φάση και οι υποψήφιοι προετοιμάζονται για τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων.
Παράλληλα, γνωστοποιεί ότι έχει ήδη διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.
Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι το υπουργείο αντιμετωπίζει την υπόθεση με τη δέουσα σοβαρότητα, διαβεβαιώνοντας πως βασική προτεραιότητα αποτελεί η διαφύλαξη της ακεραιότητας των Πανελλαδικών Εξετάσεων και η ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων.
Την ίδια στιγμή, διαψεύδονται τα σενάρια περί γενικευμένης βαθμολογικής αντιμετώπισης καθώς, στην ουσία, επιβεβαιώνεται, ότι δεν πρόκειται για ζήτημα που αφορά το σύνολο των υποψηφίων των ΕΠΑΛ, αλλά ένα μεμονωμένο περιστατικό που εξετάζεται διοικητικά.
Ταυτόχρονα, δεν γίνεται καμία αναφορά σε απόφαση για καθολική βαθμολόγηση με άριστα ή σε οποιαδήποτε οριζόντια παρέμβαση στη βαθμολόγηση των γραπτών, όπως είχε υποστηριχθεί σε ορισμένα δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται μέσω της ΕΔΕ, ενώ οι όποιες αποφάσεις αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας και την αποτύπωση των πραγματικών περιστατικών. Μέχρι τότε, από το Υπουργείο Παιδείας θα τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, με στόχο τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των Πανελλαδικών Εξετάσεων και της ίσης αντιμετώπισης όλων των υποψηφίων.
Πιο αναλυτικά, η παρέμβαση του υπουργείου έρχεται ενώ το τελευταίο διάστημα κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα και αναρτήσεις που παρουσίαζαν ως δεδομένο ότι μαθητές ΕΠΑΛ εξετάστηκαν σε θέμα που είχε ήδη τεθεί την προηγούμενη ημέρα στους υποψηφίους των ΓΕΛ – γεγονός, που ακόμη κι εάν συνέβη, δεν απαγορεύεται - και ότι, ως αποτέλεσμα, αποφασίστηκε η βαθμολόγηση όλων των γραπτών με άριστα. Ωστόσο, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, που δημοσιεύθηκαν χθες στο protothema.gr, οι πληροφορίες αυτές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, καθώς η υπόθεση αφορά πολύ περιορισμένο αριθμό υποψηφίων και όχι το σύνολο των εξεταζόμενων, όπως παρουσιάζονταν στις εν λόγω καταγγελίες.
Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι το περιστατικό αφορά «αποκλειστικά και μόνο δύο υποψηφίους ΕΠΑΛ», επιχειρώντας να αποσαφηνίσει την πραγματική του διάσταση, τη στιγμή που η διαδικασία των Πανελλαδικών βρίσκεται στην τελική της φάση και οι υποψήφιοι προετοιμάζονται για τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων.
Παράλληλα, γνωστοποιεί ότι έχει ήδη διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.
«Θα αποδοθούν οι ευθύνες»Όπως επισημαίνεται, με την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διοικητικής διαδικασίας θα αποδοθούν οι ευθύνες που αναλογούν στους υπαίτιους, σύμφωνα με όσα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι το υπουργείο αντιμετωπίζει την υπόθεση με τη δέουσα σοβαρότητα, διαβεβαιώνοντας πως βασική προτεραιότητα αποτελεί η διαφύλαξη της ακεραιότητας των Πανελλαδικών Εξετάσεων και η ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων.
Την ίδια στιγμή, διαψεύδονται τα σενάρια περί γενικευμένης βαθμολογικής αντιμετώπισης καθώς, στην ουσία, επιβεβαιώνεται, ότι δεν πρόκειται για ζήτημα που αφορά το σύνολο των υποψηφίων των ΕΠΑΛ, αλλά ένα μεμονωμένο περιστατικό που εξετάζεται διοικητικά.
Ταυτόχρονα, δεν γίνεται καμία αναφορά σε απόφαση για καθολική βαθμολόγηση με άριστα ή σε οποιαδήποτε οριζόντια παρέμβαση στη βαθμολόγηση των γραπτών, όπως είχε υποστηριχθεί σε ορισμένα δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται μέσω της ΕΔΕ, ενώ οι όποιες αποφάσεις αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας και την αποτύπωση των πραγματικών περιστατικών. Μέχρι τότε, από το Υπουργείο Παιδείας θα τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, με στόχο τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των Πανελλαδικών Εξετάσεων και της ίσης αντιμετώπισης όλων των υποψηφίων.
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