Πανελλαδικές: Το υπουργείο Παιδείας κάνει ΕΔΕ για τις καταγγελίες στην βαθμολόγηση μαθητών ΕΠΑΛ, «θα αποδοθούν ευθύνες»

Η υπόθεση «αφορά πολύ περιορισμένο αριθμό υποψηφίων και όχι το σύνολο των εξεταζόμενων, όπως παρουσιάζονταν» λένε πηγές του υπουργείου - Οι καταγγέλλοντες υποστηρίζουν ότι μαθητές ΕΠΑΛ βαθμολογήθηκαν με άριστα, επειδή εξετάστηκαν σε θέμα που είχε ήδη μπει την προηγούμενη ημέρα στους υποψηφίους των ΓΕΛ