Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA το συναρπαστικό μυθιστόρημα του Γιώργου Αγγελίδη «Ζωές στο αντίθετο ρεύμα»

Στην πορεία θα διαπιστώσουν ότι είναι πολύ πιο εύκολο να βλέπεις το μέλλον να καταρρέει μπροστά σου, παρά να πατάς στα συντρίμμια του παρελθόντος σου.Ως πολυβραβευμένος σεναριογράφος και μεταφραστής, ο Γιώργος Αγγελίδης είναι ένας άνθρωπος που ζει και αναπνέει για το γράψιμο. Αξιοποιώντας τον πλούτο των γνώσεών του, σε πολλά και διαφορετικά πεδία, ο Αγγελίδης μάλλον δημιουργεί ολόκληρους κόσμους, παρά επινοεί απλώς μυθοπλαστικές ιστορίες. Ο ρεαλισμός του είναι σκληρός, ενίοτε ωμός, ακριβώς επειδή γνωρίζει πολύ καλά να φωτίζει λεπτομέρειες που συνεπαίρνουν τον αναγνώστη, οδηγώντας τον όλο και πιο βαθιά στην πλοκή. Από αυτή την άποψη, το «Ζωές στο αντίθετο ρεύμα» αποτελεί έξοχο δείγμα της προσέγγισης που έχει υιοθετήσει στα βιβλία του ο Γιώργος Αγγελίδης, συνδυάζοντας το σκοτάδι με το φως, τον κόσμο της παρανομίας με τον έρωτα και την αγάπη που πασχίζει να βλαστήσει μέσα στο κακό και το φόβο. Μάλιστα, θα έλεγε κανείς ότι το «Ζωές στο αντίθετο ρεύμα» είναι μια τριπλή ιστορία -ή τρεις ιστορίες σε μία. Τρεις, άλλωστε, είναι και οι πρωταγωνίστριες, τρεις γυναικείοι χαρακτήρες που βιώνουν παράξενες, επικίνδυνες, ακραίες εμπειρίες. Η Ζωή είναι μια διάσημη τηλεπαρουσιάστρια, η οποία βρίσκεται προ του διλήμματος να συνεχίσει να λέει ψέματα σε όλο το κόσμο και κυρίως στον εαυτό της ή να αποδεχτεί την αλήθεια για το διαλυμένο γάμο και την καριέρα της που οδεύει με τελική ταχύτητα προς την καταστροφή; Η Ασημίνα, έχοντας έρθει πολλές φορές τετ-α-τετ με το θάνατο, συνειδητοποιεί πως η έσχατη προσπάθειά της για σωτηρία ίσως είναι στην πραγματικότητα ο χειρότερός της εφιάλτης. Και η Κυριακή, σύντροφος του πλέον διαβόητου και καταζητούμενου ληστή στη χώρα, έρχεται αντιμέτωπη με εγκλήματα θαμμένα στο παρελθόν, όταν αναγκάζεται για να προστατέψει την τετράχρονη κόρη της.Οι τροχιές των τριών ηρωίδων τέμνονται, στο σημείο όπου ο χρόνος σώνεται και κάθε δευτερόλεπτο τις φέρνει όλο και πιο μακριά από την έξοδο του εφιάλτη τους. Έχουν στη διάθεσή τους μόλις 24 ώρες για να αλλάξουν τη μοίρα τους. Θα τα καταφέρουν;Αυτή την Κυριακή το καθηλωτικό βιβλίο «Ζωές στο αντίθετο ρεύμα» του Γιώργου Αγγελίδη είναι στο ΘΕΜΑ.