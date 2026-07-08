Cape Sounio και Corfu Imperial: Οι επιλογές των πρωταγωνιστών της νέας ταινίας του Damien Chazelle

Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε έναν από τους αγαπημένους προορισμούς των διεθνών κινηματογραφικών παραγωγών, συνδυάζοντας μοναδικά τοπία, ιστορικά μνημεία και ιδιαίτερη αρχιτεκτονική.Αυτήν ακριβώς τη μοναδική συνύπαρξη αναζήτησε και η νέα κινηματογραφική παραγωγή του βραβευμένου με Όσκαρ Damien Chazelle, η οποία γυρίστηκε σε Κέρκυρα και Αττική, συγκεντρώνοντας ένα εντυπωσιακό cast με τους Cillian Murphy, Daniel Craig και Michelle Williams στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Οι ιστορικές φυλακές της Κέρκυρας αποτέλεσαν το βασικό σκηνικό της ταινίας, ενώ μέρος των γυρισμάτων πραγματοποιήθηκε και στην Αττική, με την Ελλάδα να μετατρέπεται για ακόμη μία φορά σε φυσικό κινηματογραφικό πλατό. Αν και ο τίτλος του φιλμ δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για μια ιστορία με έντονα δραματικά στοιχεία.Για τη διαμονή τους, οι πρωταγωνιστές επέλεξαν δύο από τα πιο εμβληματικά resorts της Grecotel: το Cape Sounio στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και το Corfu Imperial στην Κέρκυρα. Δύο προορισμοί που συνδυάζουν την υψηλή φιλοξενία με μια εμπειρία βαθιά συνδεδεμένη με τον ελληνικό τόπο.Οι ιστορικές εγκαταστάσεις των φυλακών της Κέρκυρας με το εντυπωσιακό αρχιτεκτονικό σχέδιο του Άγγλου φιλοσόφου και νομικού Jeremy Bentham, τα δέκα ακτινωτά διατεταγμένα κτήρια και το κυκλικό γραφείο διοίκησης στο κέντρο, αποτέλεσαν το ιδανικό σκηνικό για την εξέλιξη της δράσης της ταινίας.Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, οι τρεις πρωταγωνιστές διέμειναν στο Corfu Imperial, όπου οι κήποι, τα γλυπτά, οι ιδιωτικές παραλίες και η χαρακτηριστική αισθητική της κερκυραϊκής αρχιτεκτονικής συνθέτουν ένα περιβάλλον ιδανικό για στιγμές ηρεμίας ανάμεσα στα απαιτητικά γυρίσματα.Για τα γυρίσματα στην Αττική, οι πρωταγωνιστές διέμειναν στο Cape Sounio το οποίο βρίσκεται σε μία από τις πιο ιδιαίτερες τοποθεσίες της Μεσογείου, μέσα σε ένα πευκόφυτο τοπίο, με θέα στον Ναό του Ποσειδώνα και στο απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Ένα σκηνικό που μοιάζει να έχει σχεδιαστεί για απόλυτη χαλάρωση.Ο Daniel Craig απόλαυσε την ηρεμία που προσφέρει το Cape Sounio, επιλέγοντας συχνά να ξεκινά τη μέρα του με πρωινό στη βεράντα του κεντρικού εστιατορίου, έχοντας απέναντί του τον Ναό του Ποσειδώνα. Ανάμεσα στις προτιμήσεις του βρέθηκαν ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις και προϊόντα της τοπικής παραγωγής, ενώ μετά τις απαιτητικές ημέρες των γυρισμάτων απολάμβανε στιγμές χαλάρωσης στην ιδιωτική πισίνα της βίλας όπου διέμενε.Ανάλογη ήταν και η εμπειρία της Michelle Williams, η οποία κινήθηκε με διακριτικότητα και απλότητα στους χώρους του resort, αξιοποιώντας τον ελεύθερο χρόνο της για να απολαύσει τον ήλιο, τη θάλασσα και στιγμές ξεγνοιασιάς με την οικογένειά της.Οι πρωταγωνιστές μπορεί να βρέθηκαν στην Ελλάδα για τα γυρίσματα, όμως γνώρισαν και μια διαφορετική πλευρά της χώρας: εκείνη της διακριτικής πολυτέλειας, της αυθεντικής φιλοξενίας και της φυσικής ομορφιάς που κάνει κάθε προορισμό να μένει στη μνήμη.