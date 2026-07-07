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Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο πήρε φωτιά κατά τη διάρκεια καταδίωξης και ο 40χρονος οδηγός αρνούνταν να βγει
Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο πήρε φωτιά κατά τη διάρκεια καταδίωξης και ο 40χρονος οδηγός αρνούνταν να βγει
Ο οδηγός μόλις αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς ανέπτυξε ταχύτητα, κάνοντας μάλιστα επικίνδυνους ελιγμούς - Οι αστυνομικοί βρήκαν σε κοντινή απόσταση δυο συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη
Ένα απίστευτο σκηνικό εκτυλίχθηκε χτες το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη όταν αστυνομικοί που περιπολούσαν στον Δενδροπόταμου εντόπισαν όχημα με οδηγό έναν 40χρονο αλλοδαπό.
Ο οδηγός μόλις αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς ανέπτυξε ταχύτητα, κάνοντας μάλιστα επικίνδυνους ελιγμούς.
Κάποια στιγμή όμως το αυτοκίνητου του 40χρονου ακινητοποιήθηκε όταν η μηχανή του οχήματος έπιασε φωτιά. Στο σημείο έφτασαν αμέσως οι αστυνομικοί όμως παρά τη φωτιά που είχε ξεσπάσει ο 40χρονος αρνούνταν πεισματικά να εγκαταλείψει το αυτοκίνητο του. Τελικά, ο οδηγός απεγκλωβίστηκε από το φλεγόμενο όχημα από τους αστυνομικούς ενώ αντιστάθηκε σθεναρά κατά την σύλληψη του.
Οι αστυνομικοί βρήκαν σε κοντινή απόσταση δυο συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη τις οποίες, ο δράστης, απέρριψε λίγο νωρίτερα. Η φωτιά κατασβήστηκε από σταθμό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι, ο οδηγός στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης, ενώ του επιβλήθηκαν διοικητικές ποινές συνολικού χρηματικού ποσού (7.325) ευρώ, για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.. Κατά την παραμονή του σε αστυνομικό κατάστημα ο 40χρονος ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου νοσηλεύεται.
Ο οδηγός μόλις αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς ανέπτυξε ταχύτητα, κάνοντας μάλιστα επικίνδυνους ελιγμούς.
Κάποια στιγμή όμως το αυτοκίνητου του 40χρονου ακινητοποιήθηκε όταν η μηχανή του οχήματος έπιασε φωτιά. Στο σημείο έφτασαν αμέσως οι αστυνομικοί όμως παρά τη φωτιά που είχε ξεσπάσει ο 40χρονος αρνούνταν πεισματικά να εγκαταλείψει το αυτοκίνητο του. Τελικά, ο οδηγός απεγκλωβίστηκε από το φλεγόμενο όχημα από τους αστυνομικούς ενώ αντιστάθηκε σθεναρά κατά την σύλληψη του.
Οι αστυνομικοί βρήκαν σε κοντινή απόσταση δυο συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη τις οποίες, ο δράστης, απέρριψε λίγο νωρίτερα. Η φωτιά κατασβήστηκε από σταθμό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι, ο οδηγός στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης, ενώ του επιβλήθηκαν διοικητικές ποινές συνολικού χρηματικού ποσού (7.325) ευρώ, για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.. Κατά την παραμονή του σε αστυνομικό κατάστημα ο 40χρονος ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου νοσηλεύεται.
49χρονος πήγε να καταπιεί σακουλάκια με κοκκαΐνηΠαράλληλα, χτες επίσης στον Δενδροπόταμο, αστυνομικοί Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας συνέλαβαν 49χρονο ημεδαπό, διότι προ επικείμενου ελέγχου σε όχημα στο οποίο επέβαινε ως συνοδηγός, αποπειράθηκε να καταπιεί αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία που περιείχε μικροποσότητα κοκαΐνης, ενώ αντιστάθηκε σθεναρά κατά τη σύλληψή του.
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