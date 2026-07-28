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Ενισχύονται τα δρομολόγια του «Μουντζούρη» στο Πήλιο, ποιες ημερομηνίες προστίθενται τον Αύγουστο
Ενισχύονται τα δρομολόγια του «Μουντζούρη» στο Πήλιο, ποιες ημερομηνίες προστίθενται τον Αύγουστο
Η ενημέρωση της Hellenic Train για το Τρένο του Πηλίου
Επιπλέον δρομολόγια κάθε Παρασκευή του Αυγούστου καθώς και τη Δευτέρα 17 Αυγούστου θα πραγματοποιεί το Τρένο του Πηλίου, γνωστό και «Μουντζούρη» με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των εκδρομέων κατά τη θερινή περίοδο.
Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, οι αμαξοστοιχίες 3800 και 3801 θα πραγματοποιήσουν επιπλέον δρομολόγια κατά τις ημερομηνίες 7, 14, 17, 21 και 28 Αυγούστου 2026.
Η αμαξοστοιχία 3800 θα αναχωρεί από τα Άνω Λεχώνια στις 10:00, ενώ η αμαξοστοιχία 3801 θα αναχωρεί από τις Μηλιές στις 15:00. Και στις δύο κατευθύνσεις θα πραγματοποιείται ενδιάμεση στάση διάρκειας 15 λεπτών στην Άνω Γατζέα.
Υπενθυμίζεται ότι τα τακτικά δρομολόγια του Τρένου του Πηλίου θα συνεχίσουν να εκτελούνται κανονικά και τα Σαββατοκύριακα, σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, οι αμαξοστοιχίες 3800 και 3801 θα πραγματοποιήσουν επιπλέον δρομολόγια κατά τις ημερομηνίες 7, 14, 17, 21 και 28 Αυγούστου 2026.
Η αμαξοστοιχία 3800 θα αναχωρεί από τα Άνω Λεχώνια στις 10:00, ενώ η αμαξοστοιχία 3801 θα αναχωρεί από τις Μηλιές στις 15:00. Και στις δύο κατευθύνσεις θα πραγματοποιείται ενδιάμεση στάση διάρκειας 15 λεπτών στην Άνω Γατζέα.
Υπενθυμίζεται ότι τα τακτικά δρομολόγια του Τρένου του Πηλίου θα συνεχίσουν να εκτελούνται κανονικά και τα Σαββατοκύριακα, σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα.
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