Μαγιορκίνης για τα 9 κρούσματα τροφικής δηλητηρίασης στη Νίκαια: Δεν έχει επιβεβαιωθεί σαλμονέλα
Μαγιορκίνης για τα 9 κρούσματα τροφικής δηλητηρίασης στη Νίκαια: Δεν έχει επιβεβαιωθεί σαλμονέλα
Καθηγητής Υγιεινής Επιδημιολογίας υπογράμμισε πως τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας και σαλμονέλας κατά την περίοδο του καλοκαιριού δεν είναι κάτι περίεργο - Πώς μπορούν να προστατευτούν οι πολίτες
Στις περιπτώσεις με συμπτώματα σαλμονέλας που έχουν καταγραφεί σε περιοχές της χώρας μας, με τελευταία περίπτωση τα εννέα άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Νίκαιας, αναφέρθηκε μιλώντας στο ΕΡΤnews, o καθηγητής Υγιεινής Επιδημιολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης.
O κ. Μαγιορκίνης τόνισε ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα εργαστηριακά ότι τα εννέα άτομα που νοσηλεύονται στη Νίκαια έχουν σαλμονέλλωση και υπογράμμισε πως τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας και σαλμονέλας κατά την περίοδο του καλοκαιριού δεν είναι κάτι περίεργο.
Επίσης, αναφέρθηκε στους βασικούς τρόπους προφύλαξης από τη σαλμονέλλωση και όπως είπε το βασικό είναι ότι το κοτόπουλο πρέπει υποχρεωτικά να ψηθεί καλά.
«Το κοτόπουλο δεν πρέπει ποτέ να έχει ωμό σημείο ή κάτι τέτοιο. Πρέπει να ψηθεί καλά. Λένε να φτάσει τους 70 βαθμούς για δύο λεπτά τουλάχιστον που δεν είναι κάτι ιδιαίτερα δύσκολο», είπε χαρακτηριστικά και προσέθεσε ότι «τότε, ακόμα και σαλμονέλα να ‘χει το κοτόπουλο δεν αποτελεί κανένα κίνδυνο».
Σημείωσε ότι α κοτόπουλα είναι ασυμπτωματικοί φορείς σαλμονέλας. «Υπάρχουν και άλλα ζώα που κουβαλάνε αρκετές φορές στο γαστρεντερικό τους σαλμονέλα και γι’ αυτό το λόγο υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι χειρισμού του κοτόπουλου», προσέθεσε.
«Άρα λοιπόν το κοτόπουλο πρώτον πρέπει να ψηθεί καλά και δεύτερον εάν χειριζόμαστε κοτόπουλο και στον ίδιο χώρο χειριζόμαστε σαλατικά, δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή το ένα με το άλλο, γιατί η σαλμονέλα θα μεταδοθεί από τα σαλατικά, τα οποία δεν πρόκειται να ψηθούν», εξήγησε.
«Είναι βασικοί κανόνες υγιεινής που τους ξέρουν όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αν και εφόσον ακολουθούνται ευλαβικά αυτοί οι κανόνες, δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος να φάει κάποιος κοτόπουλο ή οποιοδήποτε άλλο γεύμα», προσέθεσε.
Αναφερόμενος στις αυξημένες θερμοκρασίες σε συνδυασμό με την παρουσία αφρικανικής σκόνης, ο κ. Μαγιορκίνης τόνισε τους βασικούς κανόνες πρέπει να ακολουθήσουν οι πολίτες για να προστατευτούν.
«Εάν υπάρχει αυξημένη πυκνότητα αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα, οι ευπαθείς ομάδες και γενικότερα ο πληθυσμός καλό είναι να μην κυκλοφορεί έξω ή αν κυκλοφορεί, να χρησιμοποιεί μάσκα υψηλής προστασίας. Επίσης θα πρέπει να προσέχουν να μην κάνουν κάποια ιδιαίτερα βαριά άσκηση οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν άσθμα, έχουν κάποια καρδιολογικά προβλήματα για να μην χρειάζεται να αναπνέουν συχνά, οπότε να έρχεται η σκόνη στο αναπνευστικό σύστημα και επίσης να προσέξουν τα φάρμακά τους, δηλαδή να πάρουν σωστά την αγωγή τους όλοι όσοι έχουν αναπνευστικά προβλήματα», είπε ακόμα.
O κ. Μαγιορκίνης τόνισε ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα εργαστηριακά ότι τα εννέα άτομα που νοσηλεύονται στη Νίκαια έχουν σαλμονέλλωση και υπογράμμισε πως τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας και σαλμονέλας κατά την περίοδο του καλοκαιριού δεν είναι κάτι περίεργο.
Επίσης, αναφέρθηκε στους βασικούς τρόπους προφύλαξης από τη σαλμονέλλωση και όπως είπε το βασικό είναι ότι το κοτόπουλο πρέπει υποχρεωτικά να ψηθεί καλά.
«Το κοτόπουλο δεν πρέπει ποτέ να έχει ωμό σημείο ή κάτι τέτοιο. Πρέπει να ψηθεί καλά. Λένε να φτάσει τους 70 βαθμούς για δύο λεπτά τουλάχιστον που δεν είναι κάτι ιδιαίτερα δύσκολο», είπε χαρακτηριστικά και προσέθεσε ότι «τότε, ακόμα και σαλμονέλα να ‘χει το κοτόπουλο δεν αποτελεί κανένα κίνδυνο».
Σημείωσε ότι α κοτόπουλα είναι ασυμπτωματικοί φορείς σαλμονέλας. «Υπάρχουν και άλλα ζώα που κουβαλάνε αρκετές φορές στο γαστρεντερικό τους σαλμονέλα και γι’ αυτό το λόγο υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι χειρισμού του κοτόπουλου», προσέθεσε.
«Άρα λοιπόν το κοτόπουλο πρώτον πρέπει να ψηθεί καλά και δεύτερον εάν χειριζόμαστε κοτόπουλο και στον ίδιο χώρο χειριζόμαστε σαλατικά, δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή το ένα με το άλλο, γιατί η σαλμονέλα θα μεταδοθεί από τα σαλατικά, τα οποία δεν πρόκειται να ψηθούν», εξήγησε.
«Είναι βασικοί κανόνες υγιεινής που τους ξέρουν όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αν και εφόσον ακολουθούνται ευλαβικά αυτοί οι κανόνες, δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος να φάει κάποιος κοτόπουλο ή οποιοδήποτε άλλο γεύμα», προσέθεσε.
Αναφερόμενος στις αυξημένες θερμοκρασίες σε συνδυασμό με την παρουσία αφρικανικής σκόνης, ο κ. Μαγιορκίνης τόνισε τους βασικούς κανόνες πρέπει να ακολουθήσουν οι πολίτες για να προστατευτούν.
«Εάν υπάρχει αυξημένη πυκνότητα αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα, οι ευπαθείς ομάδες και γενικότερα ο πληθυσμός καλό είναι να μην κυκλοφορεί έξω ή αν κυκλοφορεί, να χρησιμοποιεί μάσκα υψηλής προστασίας. Επίσης θα πρέπει να προσέχουν να μην κάνουν κάποια ιδιαίτερα βαριά άσκηση οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν άσθμα, έχουν κάποια καρδιολογικά προβλήματα για να μην χρειάζεται να αναπνέουν συχνά, οπότε να έρχεται η σκόνη στο αναπνευστικό σύστημα και επίσης να προσέξουν τα φάρμακά τους, δηλαδή να πάρουν σωστά την αγωγή τους όλοι όσοι έχουν αναπνευστικά προβλήματα», είπε ακόμα.
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