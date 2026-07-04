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Χαλκιδική: Συνελήφθησαν πατέρας και γιός για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών
Χαλκιδική: Συνελήφθησαν πατέρας και γιός για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών
Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πολυγύρου
Συνελήφθησαν χθες το απόγευμα σε περιοχή της Χαλκιδικής, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου, ένας άνδρας και ο πατέρας του, για το αδίκημα της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.
Ειδικότερα σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, πατέρας και γιος εντοπίστηκαν και στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία συσκευασία με κοκαΐνη βάρους 1,1 γραμμαρίων, 2 κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 280 ευρώ.
Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι τους σε περιοχή της Χαλκιδικής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6 συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 50,88 γραμμαρίων, 2 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 2,9 γραμμαρίων, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και το χρηματικό ποσό των 3.795 ευρώ.
Κατασχέθηκε επίσης και μία δίκυκλη μοτοσικλέτα ιδιοκτησίας του γιού, ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών.
Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πολυγύρου.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ειδικότερα σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, πατέρας και γιος εντοπίστηκαν και στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία συσκευασία με κοκαΐνη βάρους 1,1 γραμμαρίων, 2 κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 280 ευρώ.
Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι τους σε περιοχή της Χαλκιδικής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6 συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 50,88 γραμμαρίων, 2 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 2,9 γραμμαρίων, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και το χρηματικό ποσό των 3.795 ευρώ.
Κατασχέθηκε επίσης και μία δίκυκλη μοτοσικλέτα ιδιοκτησίας του γιού, ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών.
Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πολυγύρου.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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