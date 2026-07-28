Η κρυφή αιτία που οι διακοπές δεν σε ξεκουράζουν όσο νομίζεις.
Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Προβλήματα σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Προβλήματα σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Πού έχει κίνηση τώρα στους δρόμους
Η καλοκαιρινή έξοδος έχει περιορίσει την κίνηση στους περισσότερους δρόμους της πρωτεύουσας, ωστόσο σε ορισμένα σημεία καταγράφονται καθυστερήσεις.
Προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, από το ύψος του Περιστερίου έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια.
Αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος καταγράφεται για ακόμη μία ημέρα και στη Λεωφόρο Αθηνών, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τα Διυλιστήρια.
Σταδιακά αυξάνεται η κίνηση και στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, καθώς και στο κέντρο της Αθήνας.
Προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, από το ύψος του Περιστερίου έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια.
Δείτε live την πορεία της κίνησης
Αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος καταγράφεται για ακόμη μία ημέρα και στη Λεωφόρο Αθηνών, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τα Διυλιστήρια.
Σταδιακά αυξάνεται η κίνηση και στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, καθώς και στο κέντρο της Αθήνας.
Η κίνηση τώρα στην Αττική ΟδόΤην ίδια ώρα, δυσχέρεια σημειώνεται και στην Αττική Οδό σύμφωνα με ενημέρωση της τη διαχειρίστριας εταιρείας.
Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) July 28, 2026
5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:
10΄-15΄ στην έξοδο για Λαμία,
10΄-15΄ από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. https://t.co/KntVwUb50O
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα