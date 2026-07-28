Το ωστικό κύμα από την έκρηξη στο εργοστάσιο στην Κόρινθο έγινε αισθητό σε απόσταση 2χλμ., βίντεο με τον εκκωφαντικό ήχο

Το κτίριο φαίνεται να δονείται ενώ στην ατμόσφαιρα αιωρούνται σκόνες και πριονίδια που σήκωσε το ωστικό κύμα





Η πρώτη εικόνα που έχουν οι ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής είναι ότι







Σε βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάζει το







Από το ολοσχερώς καμένο



Οι πυροσβέστες που επιχείρησαν για την κατάσβεση της



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Την ίδια ώρα οι υπάλληλοι του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, οι οποίοι διενεργούν την προανάκριση για το δυστύχημα, συνέλαβαν με τη διαδικασία του αυτοφώρου τον 47χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον 46χρονο τεχνικό ασφαλείας και τον 46χρονο επιβλέποντα της λειτουργίας του εργοστασίου.



Ένας εργαζόμενος νεκρός, ένας συνάδελφός του ελαφρά τραυματίας και τρεις συλλήψεις είναι ο απολογισμός της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε μονάδα παραγωγής ξυδιού, στα Εξαμίλια Κορινθίας , και της ισχυρής έκρηξης που προηγήθηκε.Η πρώτη εικόνα που έχουν οι ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής είναι ότι η έκρηξη προκλήθηκε από τις εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης μέσα στη μονάδα παραγωγής και στη συνέχεια οι φλόγες επεκτάθηκαν σε ολόκληρο το κτίριο καίγοντάς το ολοσχερώς.Το ωστικό κύμα από την έκρηξη ήταν τόσο ισχυρό που έγινε αισθητό ακόμη και σε απόσταση 2 χιλιομέτρων από το σημείο.Σε βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάζει το protothema.gr από κάμερα ασφαλείας παρακείμενης επιχείρησης ακούγεται ο εκκωφαντικός θόρυβος της έκρηξης, το κτίριο φαίνεται να δονείται ενώ στην ατμόσφαιρα αιωρούνται σκόνες και πριονίδια που σήκωσε το ωστικό κύμα.Από το ολοσχερώς καμένο εργοστάσιο ανασύρθηκε νεκρός ένας 67χρονος ο οποίος φέρεται να έκανε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης κοντά σε παροχή υγραερίου όταν σημειώθηκε η έκρηξη.Οι πυροσβέστες που επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς εντόπισαν μέσα στη φλεγόμενη μονάδα μια σορό η οποία ταυτοποιήθηκε πως ανήκει στον αδικοχαμένο εργάτη.Από τη φωτιά που ακολούθησε τραυματίστηκε ελαφρά και ένας 37χρονος ο οποίος μεταφέρθηκε με ελαφρά εγκαύματα στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για τις πρώτες βοήθειες.Την ίδια ώρα οι υπάλληλοι του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, οι οποίοι διενεργούν την προανάκριση για το δυστύχημα, συνέλαβαν με τη διαδικασία του αυτοφώρου τον 47χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον 46χρονο τεχνικό ασφαλείας και τον 46χρονο επιβλέποντα της λειτουργίας του εργοστασίου.

Οι τρεις συλληφθέντες σε λίγη ώρα αναμένεται να οδηγηθούν στα δικαστήρια Κορίνθου όπου ο Εισαγγελέας θα τους ασκήσει ποινική δίωξη ως υπαίτιους για την έκρηξη και τη φωτιά στο εργοστάσιο.