Επίθεση χάκερ στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ
ΕΛΛΑΔΑ
Χάκερ ΕΦΕΤ

Επίθεση χάκερ στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ

Τις τελευταίες ώρες, αν κάποιος επιχειρήσει να μπει στην επίσημη ιστοσελίδα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων θα αντικρίσει ενα συγκεκριμένο μήνυμα

Επίθεση χάκερ στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ
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Υπό την επίθεση Χάκερ βρίσκεται η ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ.

Τις τελευταίες ώρες, αν κάποιος επιχειρήσει να μπει στην επίσημη ιστοσελίδα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων θα αντικρίσει το μήνυμα «HACKED BY TRENGGALEK CETAR» με ένα εικονίδιο νεκροκεφαλής, αντί του κανονικού περιεχομένου του οργανισμού.

Το περιστατικό αποτελεί ένδειξη web defacement, μιας μορφής επίθεσης κατά την οποία οι δράστες αποκτούν πρόσβαση στον διακομιστή και αντικαθιστούν την αρχική σελίδα με δικό τους μήνυμα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τον ΕΦΕΤ που να διευκρινίζει αν η επίθεση περιορίζεται μόνο στην εμφάνιση της ιστοσελίδας ή αν έχει επηρεάσει και άλλες υπηρεσίες του οργανισμού. 

Ανακοίνωση για το περιστατικό εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας πως «η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει άμεσα».

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

Η εικόνα της παραβιασμένης ιστοσελίδας του ΕΦΕΤ αποτελεί ακόμη ένα ηχηρό καμπανάκι για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η κυβερνοασφάλεια του ελληνικού Δημοσίου.

Την ώρα που η κυβέρνηση επενδύει στην επικοινωνιακή διαχείριση και στην καλλιέργεια μιας επίπλαστης εικόνας ψηφιακής ετοιμότητας, κρίσιμες δημόσιες υποδομές αποδεικνύονται ευάλωτες σε κυβερνοεπιθέσεις, εκθέτοντας τη χώρα και κλονίζοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει άμεσα: Πώς έγινε δυνατή η παραβίαση της ιστοσελίδας του ΕΦΕΤ; Ποια ήταν η έκταση του περιστατικού; Επηρεάστηκαν πληροφοριακά συστήματα ή δεδομένα; Ποια μέτρα έχουν ήδη ληφθεί για την πλήρη αποκατάσταση της ασφάλειας και την αποτροπή νέων επιθέσεων;

Κλείσιμο
Η σημερινή εικόνα της σελίδας του ΕΦΕΤ αποτελεί ένα ακόμα δείγμα του πώς εννοούσε η Νέα Δημοκρατία την «Ελλάδα 2.0» που έταζε στους πολίτες το 2019.
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