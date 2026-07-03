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Αναβολή παρουσίασης του «Νέου Σχολείου» από το υπουργείο Παιδείας λόγω του τραγικού θανάτου της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη
Αναβολή παρουσίασης του «Νέου Σχολείου» από το υπουργείο Παιδείας λόγω του τραγικού θανάτου της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη
Η νέα ημερομηνία παρουσίασης αποκτά έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπίπτει με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς
Ως ελάχιστο δείγμα σεβασμού στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από την εγκληματική εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη και συμπαράστασης στην οικογένειά της, η υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη αποφάσισε την πραγματοποίηση της εκδήλωσης με θέμα: «Από τον μαθητή του σήμερα στον πολίτη του αύριο» την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026 στις 18:00, στο Ωδείο Αθηνών, αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας.
Ο τραγικός θάνατος της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, πολιτεύτριας της ΝΔ, η οποία επίσης τραυματίστηκε ύστερα από την εμπρηστική επίθεση και εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε ελεγχόμενη και σταθερή κατάσταση στη Μονάδα Εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου, είχε ως συνέπεια την αναβολή της εκδήλωσης του υπουργείου Παιδείας, η οποία αρχικά είχε προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 6/7.
Η νέα ημερομηνία αποκτά έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπίπτει με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Με την επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στα σχολεία, θα παρουσιαστεί το συνολικό όραμα για τη νέα εποχή της ελληνικής εκπαίδευσης: οι νέες σχολικές υποδομές και ο σύγχρονος εξοπλισμός, τα νέα προγράμματα σπουδών, οι πολλαπλές εκπαιδευτικές διαδρομές, η ενίσχυση της τεχνικής εκπαίδευσης, η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του αύριο, η σχέση της εκπαίδευσης με την καινοτομία και την τεχνολογία, η συμπερίληψη και όλες οι πρωτοβουλίες που διαμορφώνουν ένα σχολείο πιο σύγχρονο, πιο δημιουργικό και πιο ανθρώπινο.
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μέρος του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η κ. Ζαχαράκη αναμένεται να παρουσιάσει το γενικό πλαίσιο των προτεραιοτήτων του υπουργείου Παιδείας αναδεικνύοντας το ρόλο του σχολείου, εκτός από τα στενά όρια της «εκπαίδευσης» και ως χώρου όπου διαπλάθονται ολοκληρωμένες προσωπικότητες
Ο τραγικός θάνατος της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, πολιτεύτριας της ΝΔ, η οποία επίσης τραυματίστηκε ύστερα από την εμπρηστική επίθεση και εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε ελεγχόμενη και σταθερή κατάσταση στη Μονάδα Εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου, είχε ως συνέπεια την αναβολή της εκδήλωσης του υπουργείου Παιδείας, η οποία αρχικά είχε προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 6/7.
Η νέα ημερομηνία αποκτά έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπίπτει με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Με την επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στα σχολεία, θα παρουσιαστεί το συνολικό όραμα για τη νέα εποχή της ελληνικής εκπαίδευσης: οι νέες σχολικές υποδομές και ο σύγχρονος εξοπλισμός, τα νέα προγράμματα σπουδών, οι πολλαπλές εκπαιδευτικές διαδρομές, η ενίσχυση της τεχνικής εκπαίδευσης, η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του αύριο, η σχέση της εκπαίδευσης με την καινοτομία και την τεχνολογία, η συμπερίληψη και όλες οι πρωτοβουλίες που διαμορφώνουν ένα σχολείο πιο σύγχρονο, πιο δημιουργικό και πιο ανθρώπινο.
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μέρος του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η κ. Ζαχαράκη αναμένεται να παρουσιάσει το γενικό πλαίσιο των προτεραιοτήτων του υπουργείου Παιδείας αναδεικνύοντας το ρόλο του σχολείου, εκτός από τα στενά όρια της «εκπαίδευσης» και ως χώρου όπου διαπλάθονται ολοκληρωμένες προσωπικότητες
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