Σήμερα το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στον Βασίλη Λεβέντη
ΕΛΛΑΔΑ
Βασίλης Λεβέντης Κηδεία

Σήμερα το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στον Βασίλη Λεβέντη

Στις 13:30 η κηδεία στη Βούλα

Σήμερα το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στον Βασίλη Λεβέντη
Το τελευταίο αντίο στον Βασίλη Λεβέντη θα πουν σήμερα το μεσημέρι συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι που τον ακολούθησαν στην πολυετή του διαδρομή.

Ο πολιτικός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών έπειτα από σιωπηρή μάχη με τον καρκίνο σε πολλαπλά σημεία. 

Η εξόδιος ακολουθία του θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Κοιμητήριο του Πανοράματος Βούλας στις 13:30.

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