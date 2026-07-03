Σήμερα το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στον Βασίλη Λεβέντη
Σήμερα το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στον Βασίλη Λεβέντη
Στις 13:30 η κηδεία στη Βούλα
Το τελευταίο αντίο στον Βασίλη Λεβέντη θα πουν σήμερα το μεσημέρι συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι που τον ακολούθησαν στην πολυετή του διαδρομή.
Ο πολιτικός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών έπειτα από σιωπηρή μάχη με τον καρκίνο σε πολλαπλά σημεία.
Η εξόδιος ακολουθία του θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Κοιμητήριο του Πανοράματος Βούλας στις 13:30.
Ο πολιτικός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών έπειτα από σιωπηρή μάχη με τον καρκίνο σε πολλαπλά σημεία.
Η εξόδιος ακολουθία του θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Κοιμητήριο του Πανοράματος Βούλας στις 13:30.
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