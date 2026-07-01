Η γεμάτη ανατροπές ζωή του Βασίλη Λεβέντη: Γεννήθηκε στα Ταμπούρια, ήθελε να γίνει τραγουδιστής, μπήκε στη Βουλή, έγινε καναλάρχης

Είναι τέλη της δεκαετίας του ‘50 σε μια γειτονιά στα Ταμπούρια που ένας πιτσιρικάς παίζει με άλλα παιδάκια μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα, ενδεδυμένος ένα φανελάκι, κοντά παντελονάκια και παπούτσια.Λέγεται Βασίλης Λεβέντης και είναι το τέταρτο παιδί μια φτωχής οικογένειας από την Μεσσήνη, που άφησε την κωμόπολη κατά την διάρκεια της κατοχής, αφού οι Γερμανοί κατέστρεψαν την περιουσία της.Μεγαλώνει στον Πειραιά, τελειώνει εκεί το Δημοτικό και εξατάξιο γυμνάσιο και στα 18 του χρόνια ξεκινάει το ταξίδι της ενηλικίωσης.Ένα ταξίδι που έμελλε να χαρίσει πολλές συγκινήσεις στον νεαρό που κυκλοφορούσε με μακριά μαλλιά στις αρχές της δεκαετίας του ‘70, όταν η Χούντα των συνταγματαρχών είχε ρίξει την Ελλάδα στην σκοτεινή επταετία.Ούτε κι ο ίδιος πάντως φανταζόταν πόσες θα ήταν αυτές.Το 1972 στα 21 του χρόνια, ο Βασίλης Λεβέντης κυκλοφορεί με μακριές φαβορίτες, στενά μπλουζάκια και παντελόνια καμπάνα ως φοιτητής και είναι τότε που ηχογραφεί τον ένα και μοναδικό δίσκο του ως φέρελπις ή επίδοξος τραγουδιστής.Πρόκειται για ένα 45άρι με δύο τραγούδια το πασίγνωστο «Τα παιδιά του Πειραιά» του Μάνου Χατζηδάκι και ένα ντουέτο, την «Αλεπού» που ερμηνεύει με την συμφοιτήτριά του στο Πολυτεχνείο Τζένη Λιέρη σύμφωνα με την Lifo.Το δισκάκι κυκλοφόρησε από την Hellas Records με έξοδα του Βασίλη Λεβέντη ο οποίος φέρεται να το μοίρασε ο ίδιος σε δισκοπωλεία του Πειραιά, στην Δραπετσώνα και το Κερατσίνι.

Το ΠΑΣΟΚ, οι Οικολόγοι και η TV

Το θρυλικό κανάλι και οι ατάκες που άφησαν εποχή

Τις πρώτες εβδομάδες πέρναγε να ρωτήσει πως πάνε οι πωλήσεις αλλά μετά σύμφωνα με το δημοσίευμα της Lifo το παράτησε, αφού όπως ειπώθηκε δεν ήταν κατάλληλος για το συγκεκριμένο επάγγελμα.Η φωνή του στην ηχογράφηση δεν «πάταγε» καλά ίσως λόγω του άγχους που πιθανόν διακατείχε στο στούντιο τον «άγουρο» ερμηνευτή.Αντίθετα δεν είχε καθόλου άγχος όταν ως φοιτητής είχε πολύγραφο και μαζί με άλλους συμφοιτητές του, τύπωνε και μοίραζε προκηρύξεις κατά της Χούντας, καλώντας τους πολίτες της Αθήνας σε εξέγερση.Χρόνια μετά ως πολιτικός θα έκανε την δική του τηλεοπτική εξέγερση με εκπομπές που τον ανέδειξαν ως μια εκρηκτική αλλά και τηλεοπτική περσόνα, με ότι αυτό συνεπάγεται.Ήταν από τα ιδρυτικά μέλη του κόμματος που οραματίστηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου και μέχρι το 1981 παρέμεινε στις τάξεις του, άρχισε όμως να διαφωνεί έντονα με την πολιτική που ασκούσε το ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση.Το 1984 ίδρυσε το πρώτο οικολογικό κόμμα στην Ελλάδα και αρχίζει να κατεβαίνει στις εκλογές, αποσπώντας πενιχρά ποσοστά την ίδια χρονιά στις Ευρωεκλογές.Πέντε χρόνια μετά θα κατέλθει ως υποψήφιος βουλευτής με την Νέα Δημοκρατία όπου θα καταλάβει την 29η θέση ανάμεσα σε 31 υποψήφιους, κάτι όμως που δεν απογοητεύει τον 38χρονο τότε πολιτικό, που τρία χρόνια μετά συνεργάζεται με τον Γιώργο Παπανδρέου.Τότε γεννιέται η Ένωση Κεντρώων Οικολόγων-το Οικολόγων έφυγε μετά-το κόμμα που τελικά τον έβαλε στη Βουλή το 2015 μετά από χρόνια προσπάθειας και εμφανίσεων που έγραψαν ιστορία, ειδικά αυτές επί της τηλεοπτικής οθόνης.Εκεί όπου ο αείμνηστος πλέον Βασίλης Λεβέντης ξεδίπλωνε την πληθωρική του προσωπικότητα, πίνοντας συνήθως φραπέ ενώ δεν είχε πρόβλημα να απολαμβάνει και μια πίτσα, ενώπιων των τηλεθεατών.Εκτός τηλεόρασης τα έλεγε σε όλους ευθαρσώς και ιστορική έμεινε η ομιλία του στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ τον Οκτώβριο του 2018, η οποία ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων.Εκεί «περιποιήθηκε» ιδιαίτερα τον Γιώργο Παπανδρέου για το περίφημο «λεφτά υπάρχουν» τονίζοντας ότι αφού έψαχνε καιρό να βρει χρήματα χωρίς να τα καταφέρει τελικά «ήρθε μια μέρα με ένα ωραίο φόντο (εννοεί το Καστελόριζο) που μας ανακοίνωσε ότι μπαίνουμε στο μνημόνιο».Όταν το 1990 ίδρυσε τον τηλεοπτικό σταθμό Κανάλι 67, ίσως να μην φανταζόταν την αποδοχή που θα είχαν οι μοναχικές εκπομπές του, οι οποίες χάρισαν πολλές ξεχωριστές και κωμικές στιγμές.Τα ξεσπάσματά του μετά από τηλεφωνήματα θεατών έγραψαν τη δική τους ξεχωριστή τηλεοπτική ιστορία, αφού ο Βασίλης Λεβέντης δεν μάσαγε τα λόγια του.Ήταν από τους λίγους πολιτικούς που πρέσβευαν ότι με τον τρόπο που κυβερνούν τα δύο μεγάλα κόμματα η χώρα βαδίζει ολοταχώς προς την χρεωκοπία, αλλά λίγοι τον πίστευαν.Η τελευταία εκπομπή του καναλιού του έγραψε ιστορία και σήμερα μετράει κοντά στις 700.000 views, ενώ η ατάκα «να πεθάνουν οι προδότες» έμεινε για πάντα.Η μεγαλύτερη ίσως νίκη του στην μικρή οθόνη ήταν η συνέντευξη που παραχώρησε στον Πάνο Παναγιωτόπουλο που τότε δούλευε στον Ant1, ο οποίος τον αντιμετώπισε από την αρχή σαν μια γραφική καρικατούρα παρά την δημοφιλία που είχε ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων.Αντίθετα ο Βασίλης Λεβέντης διατήρησε απόλυτα την ψυχραιμία του, απαντώντας ήρεμα ακόμη και στις πιο εμπρηστικές ερωτήσεις του Παναγιωτόπουλου που τον αντιμετώπισε με έπαρση.Το πλήρωσε ειδικά στα τελευταία λεπτά της εκπομπής, όταν μια συνεργάτης του μπήκε στο στούντιο με μια πίτσα, την οποία ο δημοσιογράφος άνοιξε και πρόσφερε στον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρώων.Ο τελευταίος παρέμεινε ψύχραιμος και ήρεμος λέγοντας στον Παναγιωτόπουλο: «Λυπάμαι γι’ αυτό που γίνεται, λυπάμαι για την Ελλάδα. Αντί να μάθει κάτι ο κόσμος από την σημερινή εκπομπή εσείς ασχολείστε με τις πίτσες;».