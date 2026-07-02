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Σε ύφεση η φωτιά στη Στρογγυλή Άρτας, δείτε βίντεο
Σε ύφεση η φωτιά στη Στρογγυλή Άρτας, δείτε βίντεο
Νωρίτερα, εστάλη 112 για ετοιμότητα στην περιοχή Άγιος Σπυρίδων - Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 39 πυροσβέστες με 21 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ
UPD:
Σε ύφεση βρίσκεται αυτή την ώρα η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε αγροτοδασική έκταση στη Στρογγυλή Άρτας.
Μάλιστα λίγο μετά τις 16.00 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Άγιος Σπυρίδων να είναι σε ετοιμότητα.
Επιχείρησαν 39 πυροσβέστες με 21 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηπείρου, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.
Μάλιστα λίγο μετά τις 16.00 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Άγιος Σπυρίδων να είναι σε ετοιμότητα.
Επιχείρησαν 39 πυροσβέστες με 21 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηπείρου, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.
UPD:
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