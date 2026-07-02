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Ρόδος: Θανατηφόρο τροχαίο τα ξημερώματα, νεκρός 30χρονος που καρφώθηκε με το ΙΧ του σε δέντρο
Ρόδος: Θανατηφόρο τροχαίο τα ξημερώματα, νεκρός 30χρονος που καρφώθηκε με το ΙΧ του σε δέντρο
Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών εξέπνευσε
Στο νοσοκομείο της Ρόδου εξέπνευσε, παρά τις προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών, ένας 30χρονος, που τραυματίστηκε θανάσιμα σήμερα Πέμπτη 2 Ιουλίου, τα ξημερώματα σε τροχαίο.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 30χρονος, κάτω από συνθήκες που διερευνούν αξιωματικοί της Τροχαίας, έχασε τον έλεγχο του δικύκλου του και προσέκρουσε σε δέντρο, στην οδό Βύρωνος, στην πόλη της Ρόδου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 30χρονος, κάτω από συνθήκες που διερευνούν αξιωματικοί της Τροχαίας, έχασε τον έλεγχο του δικύκλου του και προσέκρουσε σε δέντρο, στην οδό Βύρωνος, στην πόλη της Ρόδου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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